Avrupa İlaç Dairesi'nden J&J Aşısı İçin Uyarı Etiketi Önerisi

Avrupa Birliği İlaç Dairesi (EMA) Johnson&Johnson'ın geliştirdiği Corona virüsü aşısıyla çok nadir rastlanan kanda pıhtılaşma vakaları arasında "olası bir bağ" bulduğunu, aşıya bu konuda bir uyarı etiketi eklenmesi gerektiğini bildirdi. Ancak EMA uzmanları, bu aşının faydasının olası risklerden fazla olduğunun altını çizdi.

EMA bu karara, ABD'de Johnson&Johnson aşısı olanlar arasında çok az sayıda kişide kanda pıhtılaşma vakalarının görülmesi üzerine vardı. Daire, pıhtılaşma bozukluklarının "aşının çok derece nadir rastlanan yan etkileri" olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplam 448 milyon nüfuslu 27 AB ülkesinde kullanılan ilaçları denetleyen EMA, nadir pıhtılaşma vakalarıyla bağı olduğu ortaya çıkan AstraZeneca aşısı için de etiket değişikliği tavsiyesinde bulundu. Daire, olağandışı pıhtılaşma riski karşısında her iki aşının faydalarının çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Johnson&Johnson, geçen hafta ABD'li yetkililerin aşının askıya alınması tavsiyesi üzerine Avrupa'daki aşı dağıtımını da durdurmuştu. ABD'de Johnson&Johnson aşısı olan yaklaşık 7 milyon kişi arasında 6 kişide pıhtılaşma görülmüştü.