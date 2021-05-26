Avrupa İlaç Dairesi’nden J&J Aşısıyla Bağlantılı Ölüme İnceleme

Çarşamba günü Belçika, tromboz ve trombosit yetersizliği nedeniyle hastaneye kaldırılan bir kadının ölümünün ardından J&J firmasının Corona virüsü aşısının 41 yaş altındakilere uygulanmasını durdurmuştu.

ABD’de J&J firmasının Corona virüsü aşısıyla bağlantılı olduğu sanılan üç ölüm daha önce rapor edilmişti, ancak Belçika’daki vaka EMA’nın J&J aşısıyla bağlantılı kayda geçirdiği ilk ölüm oldu.

EMA, bu vakanın Belçika ve Slovenya’nın ilaç denetim dairelerine bildirilen başka kan pıhtılaşması vakalarıyla birlikte değerlendirildiğini kaydetti.

Avrupa İlaç Dairesi (EMA), Amerikalı ilaç üreticisinden, aşı ile ciddi bir pıhtılaşma sorunu olan trombositopeni sendromlu tromboz (TTS) adı verilen, nadir görülen sorun arasındaki olası bağlantıyı değerlendireceği bir dizi ek çalışma yürütmesini istedi.

Avrupa Birliği ilaç denetim dairesi, Johnson & Johnson firmasının Corona virüsü aşısını olduktan sonra kan pıhtılaşması ve düşük trombosit sayısı nedeniyle hayatını kaybeden Belçikalı bir kadının ölümünü incelediğini bildirdi.

EMA, 20 Mayıs’tan itibaren AB’de yapılan J&J aşı dozu sayısının 1 milyon 340 bin doz olduğunu bildirdi.

EMA’dan yapılan açıklamada ulusal ilaç denetçileriyle birlikte aşının güvenilirliğinin ve etkisinin gözlemlenmeye devam edileceği belirtildi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), aşıyla bağlantılı serebral venöz sinüs trombozu geliştiren 18-48 yaş arası 6 kan pıhtılaşması vakasını incelediği sırada tedbir amacıyla 13 Nisan’dan itibaren Johnson & Johnson firmasının Corona virüsü aşısının yapılmasını durdurmuştu. CDC ve FDA 10 gün sonra aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını belirterek tekrar kullanılmasını tavsiye etmişti.

CDC, Mayıs ayında Johnson & Johnson firmasının geliştirdiği Corona virüsü aşısıyla bağlantılı 28 vakanın tespit edildiğini, bunların üçünün ölümle sonuçlandığını, riskli grubun yaş ortalamasının 40 olduğunu ve 30 ile 39 yaş arasındaki kadınların en büyük risk grubunu oluşturduğunu bildirmişti.

