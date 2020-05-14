Avrupa İlaç Kurumu: 'Aşı İçin İyi İhtimal Önümüzde Daha 1 Yıl Var'

Avrupa Birliği’nin ilaçlara onay veren kurumu olan Avrupa İlaç Kurumu, yeni tip Corona virüse karşı aşının iyimser ihtimalle bir yıl içerisinde onay alabileceğini açıkladı.

Avrupa İlaç Kurumu Yöneticisi Marco Cavaleri yaptığı açıklamada aşının Eylül ayında hazır olabileceği tezini çok inandırıcı bulmadığını söyledi. Cavaleri, kurumun, 33 üreticiyle irtibat halinde olduğunu ve onay süreçlerinin hızlandırılması için gerekenlerin yapıldığını da dile getirdi.

Cavaleri gazetecilere yaptığı açıklamada “Aşı konusunda şu andan itibaren bir yıl içerisinde geliştirilebileceği konusunda ancak iyimser olabiliriz yani 2021 yılının başından bahsediyorum” dedi.

Aşı üretiminde 3. fazın pas geçilmesi seçeneğini de reddeden Cavaleri, üretilecek aşının güvenli ve etkili olması için gerekli tüm aşamaların geçilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa İlaç Kurumu ayrıca Corona virüsüyle ilgili 115 farklı tedavi yöntemi üzerinde de incelemelerini sürdürüyor. Kurumun bu tedavilerden bazılarını onaylayabileceği ancak bunların hangilerinin olduğunun henüz belirlenmediği ifade ediliyor.

