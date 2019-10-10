"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki temel hakların arkasında biz de varız"

Bireysel başvuru hakkının Türkiye'nin felaketlere sürüklenmesini, toplumsal patlamayla birbirine düşmesini de önlediğini dile getiren Feyzioğlu, Avrupa Konseyi ve AİHM ilişkilerine de değindi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Alman Avukatlar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) Bireysel Başvuru" konulu çalıştayda konuşan Feyzioğlu, dün 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli'nin düzenlendiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Avrupa Konseyinin esas parçası olduğunun altını çizen Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"AİHM yabancı mahkeme değil, bizim mahkememiz. Bunu içimize sindirelim. Konsey, bizim konseyimiz, mahkeme bizim mahkememiz. Yabancının mahkemesi değil ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki temel hakların, insan haklarının arkasında biz de varız."

Programa TBB Başkan Yardımcısı Ünsal Toker, yönetim kurulu üyeleri ve Alman Avukatlar Birliğinden yetkililer katıldı.

