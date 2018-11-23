Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü, tutuklama kararı sonrası kayıplara karıştı

Hollanda basınında yer alan haberlere göre 57 yaşındaki rektör, üniversitesinde iki senedir devam eden milyon euroluk yolsuzluk soruşturması kapsamında geçtiğimiz ay gözaltına alınmıştı. Bahçekapılı kısa bir süre sonra serbest bırakılsa da tekrar tutuklanmasına karar verildi.

Ancak Hollanda Adalet Bakanlığı, rektörün bulunamadığını ve ülkeyi terk ettiğini bildirdi. Savcılıksa Bahçekapılı'nın yakalanması için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Euronews'in haberine göre, Eğitim Teftiş Kurulu'nun daha önce üniversite yönetim kuruluna Bahçekapılı'yı görevden alması tavsiyesinde bulunduğu ancak yönetimin bu teklifi kabul etmediği söylendi.

"KURUM İÇİN VAZGEÇİLMEZ" DENİLDİ AMA...



Okul, Teftiş Kurulu'na yaptığı açıklamada rektörün öğretmenler, öğrenciler ve toplum tarafından bir 'dini lider' olarak görüldüğünü, sahip olduğu deneyim ve bilgilerden dolayı 'kurum için vazgeçilmez bir kişi' olduğunu savundu.

Üniversite daha sonra kendi Facebook sayfası üzerinde haklarında açılan davanın asılsız ve Bahçekapılı'nın masum olduğunu söylese de, vergi kaçakçılığı ile suçlanan rektörü bir süre sonra görevden aldı.

Hollanda Eğitim Bakanı Ingrid van Engelshoven ise kurumun verdiği diplomanın geçerliliğini iptal etmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

Üniversite hakkında 2016 yılında Vergi İnceleme ve Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmalarda 3 kişi gözaltına alınmıştı. Okulun yaklaşık 8,5 milyon euro vergi kaçırdığı iddia ediliyor.



