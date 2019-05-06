Avrupa, İsrail saldırısında şehit olan Gazzelileri görmedi

LONDRA (AA) - Avrupa ülkeleri, İsrail'in Gazze'de aralarında iki bebeğin de olduğu sivilleri şehit etmesine değinmeden son gerginlikte Hamas'ı suçlayıp Tel Aviv yönetimine destek verirken, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden bir gün sonra Anadolu Ajansı'nın (AA) ofisinin bombalamasını kınamadı. Avrupa bir kez daha sivil ölümler karşısında İsrail'i desteklerken, şehit edilen Gazzelileri görmezden gelmeyi tercih etti. Tek kalemden çıkmış gibi olan açıklamalarda, "İsrail'in kendini savunma hakkına" vurgu yapılarak, Filistinlilerin şehit edilmesi meşrulaştırılmaya çalışıldı. Basın özgürlüğüne büyük önem verdiğini iddia eden Avrupa ülkeleri, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden bir gün sonra Gazze'deki AA ofisinin vurulmasına da tepki göstermedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yazılı açıklamasında, "Gazze'deki Filistinli militanların gelişigüzel roket atışları acilen sonlandırılmalı. AB, İsrail'in güvenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini tekrar vurguluyor." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Çocukla yolculuk yapmayı kolaylaştıracak 5 öneri Salla Kazan’dan Ramazan’a özel yenilik 50 yıl sonra aynı okulun önünde yeniden kep attılar

İsrail'in hava saldırıları sonucu şehit olan ve yaralanan Filistinlilere değinmeyen Mogherini, roket atışlarının İsrail halkına "tarif edilemez" acılar yaşattığını belirtti. - İngiltere İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, son 48 saatte İsrail ve Gazze'de yaşananlar karşısında şok olduğunu belirterek, "Düşüncelerim, Hamas'ın ayrım gözetmeyen ve tiksindirici roket saldırılarıyla ölen ve etkilenen masum sivillerin aileleriyle." dedi. Hunt, ayrıca şehit edilen Filistinlilere açıklamasında yer vermemeyi tercih etti. - Almanya Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınamadı. Federal Basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunan Demmer, Hamas'ın füze atmasını kınayarak İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu ve orantılı cevap verebileceğini ifade etti. Demmer, İsrail'in yaptığının orantılı mı olduğu sorusuna, ''İsrail'in kendini savunma hakkı bulunuyor.'' cevabını verdi. - Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından, "Gazze'den yapılan (roket) atışları şiddetle kınıyorum ve etkilenen nüfusla dayanışma içerisindeyim." mesajını paylaştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarındaki yerleşim alanlarına atılan roketleri şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı. - Avusturya Avusturya Hükümet Sözcüsü Peter Launsky-Tieffenthal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze’den yapılan roket saldırılarını sert bir şekilde kınıyoruz, İsrail'in kendini savunma hakkını savunuyoruz." ifadesini kullandı. Launsky-Tieffenthal, Avusturya’nın İsrail ve halkının güvenliği için bu ülkeyi desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti. - İspanya İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumartesi gününden bu yana sivil ölümlere neden olan Gazze ve İsrail'de yaşanan olayların büyük bir endişe ile takip edildiği belirtildi. Gazze'deki İsrail saldırılara değinilmeyen açıklamada, İspanya hükümetinin Gazze'den yapılan roket saldırılarını "kabul edilmez" diye nitelendirerek kınaması dikkati çekti. - İtalya İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki gerginliği yeniden tırmandıran olayları endişe ve dikkatle takip edildiği" belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından bahsedilmeyen açıklamada, ayrıca İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'nin "İsrail topraklarına doğru yapılan roketli saldırıları kararlı bir şekilde kınadığı ve her devletin olduğu gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı olduğunu vurguladığı" kaydedildi. - İki gün süren saldırılar İsrail, Gazze'nin farklı noktalarında Hamas ve İslami Cihad'a ait olduğunu ileri sürdüğü 350 hedefe hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Gazze'de 2'si hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit oldu, 150 Filistinli yaralandı. Bölge sakinleri, İsrail güçlerinin aralarında AA'nın da olduğu basın kuruluşları ile apartmanlar, evler, sivil yapılar, demir atölyeleri ve tarım arazilerine çok şiddetli saldırlar düzenlediğini bunun yanı sıra bazı askeri noktaları da vurduğunu anlattı. - İsrail saldırılarında 18 bina ve müstakil ev tamamen yıkıldı Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında 18 bina ve müstakil evin tamamen yıkıldığı, hedef alınan 10 evin hasar gördüğü, 58 apartman dairesinin kullanılamaz hale geldiği, 310 apartman dairesinin hasar gördüğü ve yüzlerce evin ise hafif hasar aldığı kaydedildi.