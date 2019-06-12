HABER

Avrupa İstihbaratında 5G paniği

12.06.2019 22:47 | Son Güncelleme

Avrupa istihbarat birimleri, 5G teknolojisinin özellikle dinleme ve yer tespitinde istihbarat servislerini zayıflatacak bir kapasiteye sahip olduğu uyarısında bulundu. Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanan raporda, 5G'nin terörle mücadele ve suçlu takibinde polisin elini zayıflatacağı belirtildi

Avrupa İstihbaratında 5G paniği

Çin telekom devi Huawei'yi yasaklayan ABD, geçen Mart ayında Avrupa Birliği'nden, 5G teknolojisinin Huawei ile yapılmasına karşı çıkmalarını istemişti. Bu nedenle AB yetkililerine ciddi oranda baskı da yapıldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyaretinin hemen ardından bu konuda toplanan Avrupa Komisyonu, ABD’nin "istihbarat ve stratejik sektörlerde tehlike yaratacağı" baskısına rağmen 5G teknolojisi konusunda yasak getirmeyi reddetti.

Ancak AB ülkelerinin istihbaratları tarafından hazırlanan bir rapor, tehlikenin yalnızca istihbarat alanıyla sınırlı kalmadığını ortaya çıkardı. Avrupa istihbarat birimleri, 5G teknolojisinin özellikle dinleme ve yer tespiti konusunda, istihbarat servislerini zayıflatacak bir kapasiteye sahip olduğu uyarısında bulundu. Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanan raporda, 5G teknolojisinin terörle mücadele ve suçlu takibinde polisin elini zayıflatacağı belirtildi.

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles Kerchove, geçen hafta Lüksemburg'da toplanan içişleri bakanlarına "5G Risk Çalışması Raporu"nu sundu. Avrupa Polis Teşkilatı Europol ve Siber Güvenlik Ajansı ile ortak hazırlanan rapor, Ekim ayında yeni göreve başlayacak olan AB Komisyonu’na sunulacak.

Huawei firmasının Çin devleti ile organik bağlantısı olduğu şüphesi, istihbarat amaçlı kullanılma riski ve genel güvenlik riskleri olup olmadığı konusundaki risk etüdü raporunun sunumunun ardından AB, 5G güvenliği konusundaki standartlar ve asgari kuralları belirleyecek.

5G teknolojisinin yarattığı zorluklar neler?

Rapora göre, 5G teknolojisinin yaratacağı en önemli zorluk, bu yeni ağ ile cep telefonlarının tanımlanması ve yerlerinin tespit edilmesinin büyük ölçüde karmaşık hale gelmesi. Yeni sistem, "şifreleme işlemini", yani IMSI olarak adlandırılan ve bir mobil ağın her aramada, telefon kullanıcısını tanımlamasını sağlayan, her kullanıcıya ait özel kod numarası olan Uluslararası Mobil Abone Kimliği'nin (International Mobile Subscriber Identity) okunmasını imkansız hale getiriyor. IMSI kodu, operatör tarafından belirleniyor, telefonların 'sim kartında' saklanıyor ve kullanıcı tarafından bilinmiyor.

Bir şüpheliyi tanımlamak, bulmak ya da yerini belirlemek için polis, telekom şirketlerinin sorgulama yöntemini kullanıyor. Telekom şirketinden, polisin verilere nasıl erişileceği hakkında bilgi alması içinse, hakim kararı isteniyor. Bu kod numarası olmadan polisin bir kullanıcıyı belirlemesi ya da izlemesiyse fazlasıyla karmaşık bir hale geliyor.

Veri güvenliği mi toplum güvenliği mi?

Bireysel verilerin korunması ve toplumdaki güvenlik ihtiyacı arasındaki denge tartışması devam ediyor. İstihbarat uzmanları, her halükarda başkalarını tanımlamak için kullanılan veriler olarak tanımlanabilecek 'meta veriler' aracılığıyla, kullanıcının takip edilmesinin mümkün olabileceğini ancak, "kimin, ne zaman, neden ve nereden aradığını tespit etmenin çok güç olacağını" dile getiriyor.

Raporda yer alan ikinci önemli engelse, 5G teknolojisi, cep telefonu titreşimlerini kaydeden, uzaktan bilgi alabilen ya da kullanıcıların hareketlerini gözetlemeyi sağlayan ‘’avcı alıcıların" kullanımını zorlaştıracak ve güvensiz hale getirecek. 4G dahil mevcut sistemlerin zayıflıklarından yararlanan bu sahte röle antenleri, yalnızca şüpheliler yerine, menzilindeki tüm insanları hedef aldıkları için eleştiriliyor. Ancak Europol, yasal gözetleme için bu alıcı antenlerin vazgeçilmez olduğunu savunuyor.

Bununla birlikte, yeni 5G teknolojisi, hem kullanıcılara, hem de operatörlere, IMSI avcısı alıcıları tespit etme imkanı tanıyacak. Bu da Avrupa Polis Teşkilatı uzmanlarının hala "en önemli operasyonel ve taktiksel araştırma aracı" olarak tanımladığı işlevlerini azaltacak.

Güvenlik birimlerinin bir başka endişesi ise, 5G ağının mimarisi ve özellikle çeşitli faaliyet sektörlerinin özel ihtiyaçlarını daha iyi karşılamayı amaçlayan 'sanal kesim' adlı hizmetinin "güvenilirliği, bant genişliği ve yanıt süresi" ile ilgili kaygıları. Ortak bir platformda, belki de farklı mevzuatlara tabi olan, ulusal veya uluslararası pek çok telefon operatörü sistemde bir arada bulunacak. Her operatörün tabii olduğu farklı yasal uygulama ya da kurallar, polisin görevini daha da zorlaştıracak.

Edge-Computing korkusu

Yeni 5G teknolojisinin sunduğu "Edge-Computing" adı verilen yeni bir özellik daha güvenlik açısından tedirgin edici bulunuyor. Bu hizmetle 5G kullanıcıları, bir operatörün merkezi ağından geçmeden, cihazların birbirleriyle doğrudan iletişim kurması sağlanıyor. Bu yeni sistemin avantajı hızlı ve güvenli iletişim. Ama bu aynı zamanda polis için daha az istihbarat sahibi olma anlamına geliyor.

Europol ve AB terörle mücadele koordinatörü Gilles Kerchove, bütün bu endişelerin giderilmesi için gerekli yanıtların ortaya konması, yeni teknoloji için daha katı standartlar ve yasal düzenlemeler getirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Yeni yasal düzenlemeyle kararların sadece telekom endüstrisi tarafından alınmasının önüne geçilmesi, daha fazla denetim ve ortak kurallar belirlenmesini istiyorlar.

Statewatch: "Konu kamuoyunda tartışılmalı"

Raporda, yakında 20 milyar telefonun bağlanacağı 5G teknolojisinin, güvenlik güçleri tarafından kullanımı konusunun, toplumda çok az tartışıldığına da dikkat çekiliyor. Bireysel özgürlükleri savunan İngiliz sivil toplum kuruluşu Statewatch tarafından yapılan bir çalışma, 5G’nin İngiliz güvenlik birimlerinde "gerçek bir panik" yarattığının altı çiziliyor .Statewatch, 5G'nin çok daha 'istilacı ve tehdit edici' yeni teknikler taşıdığını belirterek, bu konunun, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını da göz ardı etmeksizin, mutlaka kamuoyunun tartışmasına açılarak, tüm boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirtiyor.

PARTNER Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali... Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali...
Trump’tan Polonya’ya 2 Bin Ek Asker Sinyali Trump’tan Polonya’ya 2 Bin Ek Asker Sinyali 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır demiyorum, almıştırCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır demiyorum, almıştır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması

Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki füze saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki füze saldırısına kınama

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Maduro’ya drone'lu suikast girişiminde 31 kişiye hapis cezası

Maduro’ya drone'lu suikast girişiminde 31 kişiye hapis cezası

Rusya'da büyük eyleme polis müdahalesi: 400 kişiye gözaltı

Büyük eyleme polis müdahalesi: 400 kişiye gözaltı

Trump: Beceriksiz ve budala

Trump: Beceriksiz ve budala

Gana'da sağlığı tehdit eden bölge!

Buraya giren hasta olup çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.