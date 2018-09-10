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"Avrupa Kalite Ödülleri" sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

"Avrupa Kalite Ödülleri" sahiplerini buldu

Avrupa Kalite Ödülleri, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

LOB'IN Uluslararası Danışmanlık tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Kalite Zirvesi kapsamında düzenlenen ödül töreninde, Bosna Hersek ve Türkiye'de farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluşlar ile firmalara kalite ödülleri verildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in Türkiye'de çok özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, Bosna Hersek'in Osmanlı hoşgörüsünün en güzel taşındığı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin kurumları ve iş adamlarıyla bu ülkede bayrağını dalgalandırdığına dikkati çeken Koç, "Amacımız bu bölgede barış ve istikrarın olması, hoşgörünün devam etmesi." dedi.

LOB'IN Avrupa Başkanı Fahri Ustaoğlu da Saraybosna'da düzenlenen zirvenin iki ülke arasındaki iş birliğine katkı sağladığına değinerek, "Bu tarz etkinlikler sadece pazar paylarını artırmıyor, aynı zamanda birlikten kuvvet doğar ilkesini beraberinde taşıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin son dönemde yaptığı çalışmalarla nitelikli ürün ve hizmet alanında dünyanın örnek ülkelerinden biri olduğunu belirten Ustaoğlu, ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya olsa da Türkiye'nin kendi imalat ve insan gücüyle bunların üstesinden gelebilecek durumda olduğunu kaydetti.

- AA'ya "Avrupa Kalite Ödülü" verildi

Zirve kapsamında bu yıl "Avrupa Kalite Ödülleri" Anadolu Ajansı'nın (AA) yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları (THY), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, TRT, Ziraat Bankası, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Malatya Pötürge Belediyesi, Saraybosna Stari Grad Belediyesi, Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TUMKİAD) ve sanatçı Uğur Işılak ile bir dizi firmaya verildi.

Zirve kapsamında, "Stratejik İş Birliği ve Global Pazarlar" ve "Uluslararası Ticari İlişkiler ve Türkiye" konulu paneller de düzenlendi.

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