"Avrupa Kalite Ödülleri" sahiplerini buldu

Avrupa Kalite Ödülleri, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

LOB'IN Uluslararası Danışmanlık tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Kalite Zirvesi kapsamında düzenlenen ödül töreninde, Bosna Hersek ve Türkiye'de farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluşlar ile firmalara kalite ödülleri verildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in Türkiye'de çok özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, Bosna Hersek'in Osmanlı hoşgörüsünün en güzel taşındığı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin kurumları ve iş adamlarıyla bu ülkede bayrağını dalgalandırdığına dikkati çeken Koç, "Amacımız bu bölgede barış ve istikrarın olması, hoşgörünün devam etmesi." dedi.

LOB'IN Avrupa Başkanı Fahri Ustaoğlu da Saraybosna'da düzenlenen zirvenin iki ülke arasındaki iş birliğine katkı sağladığına değinerek, "Bu tarz etkinlikler sadece pazar paylarını artırmıyor, aynı zamanda birlikten kuvvet doğar ilkesini beraberinde taşıyor." diye konuştu.