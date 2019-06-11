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Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonu 39. Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 20:31 | Son Güncelleme

Yalova'da, 20 ülkeden 120'nin üzerinde katılımcının yer aldığı kongrenin açılış korteji yapıldı

Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonu'nun (FECC) 39. kongresi, Yalova'da başladı.

Yalova Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin (YAFEM) ev sahipliğindeki kongrenin açılış seremonisi Gazipaşa Caddesi'nde kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi.

FECC Türkiye Temsilcisi ve YAFEM Başkanı Özer Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldan bu yana federasyonun üyesi olduklarını belirtti.

Federasyonun 39 yıl önce kurulduğunu aktaran Özer, "Her yıl başka bir şehirde kongresini gerçekleştiriyor. Biz yaklaşık 2 yıl önce talip olduk. İtalya'nın Verona şehri de talipti. Yaptığımız sunumla Yalova tercih edildi. Biz de şu an kongrenin, federasyonun değerli üyelerini Yalova'da misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Türkiye'de ilk kez yapılıyor." diye konuştu.

Yalova'da çiçek karnavalı düzenlenmesiyle ilgili görüşmeler yapacaklarını kaydeden Koyuncu, "Yarın Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyla bir görüşmemiz var. Onunla görüşmemiz neticesinde belki önümüzdeki yıl Yalova'da bir çiçek karnavalı düzenlenecek." bilgisini aktardı.

Koyuncu, 20 ülkeden 120'nin üzerinde katılımcının yer aldığını anlatarak, "Federasyonun yönetim kurulu, ülke temsilcileri burada. Uruguay'dan Amerika'ya, Avrupa'nın neredeyse tamamı diyebileceğimiz ülkelerden temsilciler burada." dedi.

FECC Başkanı Lars Algell de kongreyi Türkiye'de gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Farklı milletlerin, insanların diyaloğu açısından bu toplantıları önemsiyoruz. Kongremizde, yeni üyeler almak için yapacağımız çalışmaları görüşeceğiz. Federasyon olarak bu ve önümüzdeki yıl yapacaklarımızla ilgili kararlar alacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından federasyon üyelerinin mehter takımı eşliğinde gerçekleştirdiği kortej, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yalova'nın Termal ilçesindeki bir otelde, 18 Haziran Salı gününe kadar sürecek kongre kapsamında çeşitli toplantıların yanı sıra kültür sanat etkinlikleri de düzenlenecek.

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Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonu 39. Kongresi FECC Yalova

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