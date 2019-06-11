Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonu 39. Kongresi

Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonu'nun (FECC) 39. kongresi, Yalova'da başladı.

Yalova Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin (YAFEM) ev sahipliğindeki kongrenin açılış seremonisi Gazipaşa Caddesi'nde kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi.

FECC Türkiye Temsilcisi ve YAFEM Başkanı Özer Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldan bu yana federasyonun üyesi olduklarını belirtti.

Federasyonun 39 yıl önce kurulduğunu aktaran Özer, "Her yıl başka bir şehirde kongresini gerçekleştiriyor. Biz yaklaşık 2 yıl önce talip olduk. İtalya'nın Verona şehri de talipti. Yaptığımız sunumla Yalova tercih edildi. Biz de şu an kongrenin, federasyonun değerli üyelerini Yalova'da misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Türkiye'de ilk kez yapılıyor." diye konuştu.

Yalova'da çiçek karnavalı düzenlenmesiyle ilgili görüşmeler yapacaklarını kaydeden Koyuncu, "Yarın Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyla bir görüşmemiz var. Onunla görüşmemiz neticesinde belki önümüzdeki yıl Yalova'da bir çiçek karnavalı düzenlenecek." bilgisini aktardı.