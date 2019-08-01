Avrupa Koleji bursiyerlerine bilgilendirme toplantısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Başkanlığının desteğiyle Avrupa Kolejinde eğitim görmesi için bugüne kadar çok sayıda öğrenciye burs verildiğini belirterek, "AB Başkanlığının özel sektörle birlikte başlattığı bu burs modeli aslında Avrupa Koleji için de en iyi modellerden bir tanesi. Hiçbir üye veya aday ülke böyle bir sistem kuramadı." dedi.

Kaymakcı'nın girişimiyle 9. yılına giren Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında 2019-2020 Akademik Yılında Avrupa Kolejinde eğitim görme hakkı kazanan "geleceğin avrokratı" 12 genç, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Avrupa Kolejinin eski mezunlarıyla bir araya geldi.

Büyükelçi Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, eski AB Bakanlığının 2010'dan itibaren Avrupa Koleji bursunu başlattığını hatırlatarak, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi nedeniyle bursa ara verilmek zorunda kalındığını kaydetti.

Kaymakcı, AB Başkanlığının bu seneyle şu ana kadar 117 yüksek lisans bursu verdiğini belirterek, "AB Başkanlığının özel sektörle birlikte başlattığı bu burs modeli aslında Avrupa Koleji için de en iyi modellerden bir tanesi. Hiçbir üye veya aday ülke böyle bir sistem kuramadı." şeklinde konuştu.