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Avrupa Koleji bursiyerlerine bilgilendirme toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı: - "(Avrupa Koleji burs programı) AB Başkanlığının özel sektörle birlikte başlattığı bu burs modeli Avrupa Koleji için de en iyi modellerden bir tanesi. Hiçbir üye veya aday ülke böyle bir sistem kuramadı"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Başkanlığının desteğiyle Avrupa Kolejinde eğitim görmesi için bugüne kadar çok sayıda öğrenciye burs verildiğini belirterek, "AB Başkanlığının özel sektörle birlikte başlattığı bu burs modeli aslında Avrupa Koleji için de en iyi modellerden bir tanesi. Hiçbir üye veya aday ülke böyle bir sistem kuramadı." dedi.

Kaymakcı'nın girişimiyle 9. yılına giren Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında 2019-2020 Akademik Yılında Avrupa Kolejinde eğitim görme hakkı kazanan "geleceğin avrokratı" 12 genç, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Avrupa Kolejinin eski mezunlarıyla bir araya geldi.

Büyükelçi Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, eski AB Bakanlığının 2010'dan itibaren Avrupa Koleji bursunu başlattığını hatırlatarak, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi nedeniyle bursa ara verilmek zorunda kalındığını kaydetti.

Kaymakcı, AB Başkanlığının bu seneyle şu ana kadar 117 yüksek lisans bursu verdiğini belirterek, "AB Başkanlığının özel sektörle birlikte başlattığı bu burs modeli aslında Avrupa Koleji için de en iyi modellerden bir tanesi. Hiçbir üye veya aday ülke böyle bir sistem kuramadı." şeklinde konuştu.

Özel sektörün AB üyelik sürecini sahiplenmesi, Türk gençlerine güvenmesi ve yatırım yapması sayesinde bu burs sistemini 2010'dan beri işlettiklerini ifade eden Kaymakcı, gelecek yıl bursiyer sayısının artırılacağına inancını dile getirdi.

Kaymakcı, öğrencilerin eğitim göreceği Avrupa Kolejinin Bruges ve Natolin'deki kampüslerinde verilen eğitimin kalitesine dikkati çekerek, "Avrupa Koleji önemli bir kurum. Aslında AB veya günümüz Avrupası inşa edilirken bunun eğitim ayağı Bruges'de Avrupa Koleji şeklinde, bir ayağı da İtalya'da Venedik'te inşa edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Avrupa Kolejinin, AB konusunda en iyi eğitim veren ve mezun sayısı bugün itibarıyla 30 bini aşmış bir kurum olduğuna işaret eden Kaymakcı, mezunların sadece AB kurumlarında değil, üye ve aday ülkelerin Dışişleri Bakanlığı bürokratları veya AB ile ilgili kurumlarında çalıştığını anlattı.

Kaymakcı, Avrupa Koleji mezunu olmanın birçok kapıyı araladığını, büyük bir avantaj olduğunu vurguladı.

Avrupa Kolejine seçkin öğrencilerin gittiğini kaydeden Kaymacı, "AB Başkanlığı olarak Avrupa Koleji bursunu desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda da bu bursu sürdüreceğiz." dedi.

- Avrupa Koleji Burs Programı

Belçika'nın Bruges ve Polonya'nın Natolin kentlerindeki 2 ayrı kampüste eğitim veren Avrupa Koleji, Avrupa Çalışmaları alanında nitelikli uzmanları yetiştiren önde gelen eğitim kurumları arasında bulunuyor. Kuruluşundan bugüne 181 Türk öğrenci Avrupa Kolejinde 1 yıllık yüksek lisans eğitimi aldı. Bu öğrencilerin 115'i AB Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen burs programı kapsamında bu imkandan faydalandı.

Avrupa koleji, 7-8 Mayıs tarihlerindeki sözlü sınavlar neticesinde, 9 özel sektör ve sivil toplum kuruluşundan 11 kişi, buna ek olarak 1 başarılı öğrenci gelecek yıl Avrupa Koleji bünyesinde yüksek lisans yapma fırsatına kavuştu.

Avrupa Koleji Burs Programı 2019-2020 Akademik Yılı için burs sağlayan özel sektör kuruluşları arasında, Vehbi Koç Vakfı, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, TAV Havalimanları Holding, ING Bank Türkiye, Gateway Management Lojistik AŞ, Sabancı Holding AŞ, Tüvtürk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ, Sanko Holding AŞ, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ve Portaxe yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Avrupa Koleji Bursu Faruk Kaymakcı Türkiye

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