HABER

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles: "Türkiye-Libya Anlaşması’nı hukuk ekipleri analiz ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2019 20:08 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) üye ülke dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı (EEAS) Josep Borrell Fontelles başkanlığında Brüksel’de toplandı.

Avrupa Birliği (AB) üye ülke dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı (EEAS) Josep Borrell Fontelles başkanlığında Brüksel’de toplandı. Atanmasından bu yana ilk kez AB Dışişleri Konseyi’ne başkanlık eden Fontelles, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın illegal olduğunu söylemediğini, hukuk ekiplerinin anlaşmayı detaylıca incelediklerini söyledi.
Brüksel’de AB üye ülke dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantıda ana gündem maddesi Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma oldu. Toplantıda 10 Aralık İnsan Hakları Günü öncesinde dünyada insan haklarının korunmasına yönelik öneriler de görüşüldü. AB’nin insan hakları konusundaki çalışmaları, elindeki araçları ve önümüzdeki aylarda bu alanda yapılabilecek muhtemel çalışmalar masaya yatırıldı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, yaptığı açıklamada Türkiye-Libya Anlaşması’nı ele aldıklarını belirterek, anlaşma sonrasında yapılan resmi açıklamanın arkasında olduklarını yineledi. Libya hakkında yapılan görüşmeye ilişkin bilgi veren Fontelles, Alman Dışişleri Bakanının Konseyi bilgilendirdiğini, Berlin sürecinin Libya için daha faydalı sonuçlar doğurmasını beklediklerini belirtti.
İran konusunun da bakanların gündemine geldiğini, İran’ın taraf olduğu nükleer anlaşmanın tüm üye ülkelerce desteklenmesi ve uyulması taraftarı olduklarını söyleyen Fontelles, ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.
Ukrayna konusunda Paris’te yapılan toplantıları da ele aldıklarını, bugünkü görüşmelerin sonuç vermesini ümit ettiğini belirten Fontelles, ayrıca 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak Avrupa Konseyi toplantılarında gündeme gelebilecek muhtemel konuların ele alındığını, bir diğer gündem maddesinin 2020’de toplanacak olan AB-Afrika Birliği Bakanlar Zirvesi için yapılacak hazırlıklar olduğunu açıkladı.
Çalışma şekline dair bilgiler veren Fontelles, üç temel çalışma prensibi olduğunu, bunların gerçekçilik, birlik ve işbirliği olduğunu, dışişleri bakanları ve savunma bakanlarına mektuplar göndererek gereken bilgilendirmelerini yaptığını, bu sayede zaman kazanmayı tercih ettiğini söyledi.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Fontelles, bir gazetecinin Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma hakkında görüşmeler hakkında daha fazla detay istemesi üzerine bu anlaşmanın illegal olduğunu söylemediğini, hukuk ekiplerinin anlaşmayı detaylıca incelediklerini, Yunanistan ve Rum Kesiminin endişeleri olduğunu, kendilerini yakından ilgilendiren bir konu olduğunu ancak henüz hukuka aykırılık olup olmadığını analiz ettiklerini belirtti.

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı (3)TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı (3)
Bakan Çavuşoğlu: "Teröristler bilsinler ki onları inlerinde, dağlarında, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz"Bakan Çavuşoğlu: "Teröristler bilsinler ki onları inlerinde, dağlarında, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz"

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
AK Parti eski Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır partiden ihraç edildi

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

CHP'li Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı

MHP'li ismin sözleri olay yaratmıştı! Görevden alındı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Karşımızda susuyor...

Erdoğan'dan Macron'a sert tepki! Karşımızda susuyor...

TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı! Devlet Bahçeli Genel Kurul'da

Devlet Bahçeli TBMM'deki bütçe görüşmelerine katıldı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2020 yılı büyüme hedefini açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2020 yılı büyüme hedefini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.