AB sınırlarına ek 10 bin sınır muhafızı gönderilecek

Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Juncker, bunun "AB'nin militaristleştiği" anlamına gelmediğini vurguladı.

AB üyesi ülkelerin göç konusunda kendi egemenliği ve başka ülkelerle dayanışma gerekliliği arasındaki dengeyi hâlâ tutturamadığını söyleyen Juncker, "Geçici çözümler yeterli değil, dayanışma içinde ve daha organize olmalıyız" diye de ekledi.

'Sınırlar kalksın' çağrısı

Popülizm, göç, savunma gibi konular, Juncker'in konuşmasının merkezindeydi.

Avrupa'da iç sınırlar olmasına karşı olduğunu belirten Juncker, "sınırların aynen kalması, AB için kabul edilemez bir geri adım olarak görülmeli" diye konuştu.

AB'yi "barışın garantörü" olarak niteleyen Juncker, yükselen milliyetçilik dalgasına ilişkinse "Birlik'in imajını lekelemeyelim. Başkalarını hedef almayan türden bir vatanseverliği benimseyelim" mesajını verdi.

Üye ülkelere savunma alanında da daha bağımsız olmaları çağrısı yapan Juncker, üye devletlerin daha önceki uluslararası anlaşmaları ise hafife almamaları gerektiğini vurguladı.