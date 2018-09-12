HABER

AB sınırlarına ek 10 bin sınır muhafızı gönderilecek

12.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, her yıl düzenlenen 'Birliğin Durumu' konuşmasında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırlarına 2020'ye kadar ek 10 bin muhafızı görevlendirileceğini duyurdu.

AB sınırlarına ek 10 bin sınır muhafızı gönderilecek

Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Juncker, bunun "AB'nin militaristleştiği" anlamına gelmediğini vurguladı.

AB üyesi ülkelerin göç konusunda kendi egemenliği ve başka ülkelerle dayanışma gerekliliği arasındaki dengeyi hâlâ tutturamadığını söyleyen Juncker, "Geçici çözümler yeterli değil, dayanışma içinde ve daha organize olmalıyız" diye de ekledi.

'Sınırlar kalksın' çağrısı

Popülizm, göç, savunma gibi konular, Juncker'in konuşmasının merkezindeydi.

Avrupa'da iç sınırlar olmasına karşı olduğunu belirten Juncker, "sınırların aynen kalması, AB için kabul edilemez bir geri adım olarak görülmeli" diye konuştu.

AB'yi "barışın garantörü" olarak niteleyen Juncker, yükselen milliyetçilik dalgasına ilişkinse "Birlik'in imajını lekelemeyelim. Başkalarını hedef almayan türden bir vatanseverliği benimseyelim" mesajını verdi.

Üye ülkelere savunma alanında da daha bağımsız olmaları çağrısı yapan Juncker, üye devletlerin daha önceki uluslararası anlaşmaları ise hafife almamaları gerektiğini vurguladı.

Göç, 2014 yılından bu yana Avrupa Komisyonu'nun başlıca gündem maddelerinden.

İtalya, Avusturya, Macaristan, Polonya ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleşen seçimlerde de, göçmen karşıtı kampanya yürüten popülist partilerin oy oranında yükseliş gözlemleniyor.

Juncker de, "Komisyon hukukun üstünlüğüne yönelik her türlü saldırıya direnç gösterecektir" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu, bu konuşmanın hemen ardından bu ülkelerin bazılarında demokratik değerlerin ihlal edildiği yönündeki iddialarla ilgii disiplin süreçlerini başlatacak.

Komisyon, hukukun üstünlüğü ilkesini zorladığı öne sürülen yeni reformları nedeniyle Polonya hakkındaki disiplin süreçleri başladı bile.

İngiltere'ye 'Brexit sonrası aynı ayrıcalıkları beklemeyin' uyarısı

Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış (AB) sürecine de (Brexit) konuşmasında büyük yer ayırdı.

İngiltere Başbakanı'na Brüksel ile Brexit müzakereleri anlaşmayla sonuçlanmadığı takdirde, bunun Komisyon'un suçu olmadığını dile getirdi.

"İngiltere'nin Birlik'ten çıkma kararına, halen bizde derin bir üzüntü yaratıyor olsa da , saygı duyuyoruz. Ancak İngiliz hükümeti anlamalı ki, Birlik'ten ayrılan bir ülke üye devletlerle aynı imtiyazlara sahip olamaz."

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
Almanya’da Erdoğan İçin Olağanüstü Güvenlik ÖnlemiAlmanya’da Erdoğan İçin Olağanüstü Güvenlik Önlemi
WSJ: Türkiye ile gerilim yaşayan ABD, Yunanistan'daki üsleri daha etkin kullanmak istiyorWSJ: Türkiye ile gerilim yaşayan ABD, Yunanistan'daki üsleri daha etkin kullanmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Komisyonu Juncker sınır muhafızı Avrupa Birliği AB

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

İlginizi Çekebilir

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika... Rusya: İdlib'de kimyasal silah kullanımına hazırlanıyorlar!

Son dakika... Rusya: İdlib'de kimyasal silah kullanımına hazırlanıyorlar!

Amerikan United Airlines uçağında ilginç olay! Pilot üniformasını çıkarıp...

Amerikan United Airlines uçağında ilginç olay! Pilot üniformasını çıkarıp...

11 Eylül anmasında çift yumruk yapıp baş parmak kaldıran Trump'a sosyal medyada tepki

11 Eylül anmasında çift yumruk yapıp baş parmak kaldıran Trump'a sosyal medyada tepki

WSJ: Türkiye ile gerilim yaşayan ABD, Yunanistan'daki üsleri daha etkin kullanmak istiyor

WSJ: Türkiye ile gerilim yaşayan ABD, Yunanistan'daki üsleri daha etkin kullanmak istiyor

Afrikalı göçmen Kanada'da 5 ayda iki kez büyük ikramiyeyi buldu

Afrikalı göçmen Kanada'da 5 ayda iki kez büyük ikramiyeyi buldu

Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!

Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.