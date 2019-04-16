Avrupa Komisyonu Başkanı Junkcer: “Geleceğimiz Brexit değil”

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit tartışmalarına artık son verilmesi gerektiğini söyleyerek, “AB’nin geleceği Brexit değildir. Birliğimizin geleceği Brexit sonrası iyi olacaktır” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışının artık gündem olmaması gerektiğini söyledi. Avrupa’nın kendi geleceğine odaklanması gerektiğini söyleyen Juncker, “AB’nin geleceği Brexit değildir. Birliğimizin geleceği Brexit sonrası iyi olacaktır. Brexit gelişimimizi engelleyemez ve engelleyemeyecektir” ifadelerini kullandı. Juncker birliğin asıl konuşması gerektiği konulara değinerek, “Birliğimizin geleceğini ticaret anlaşmaları, uluslararası ortaklarla ilişkiler belirleyecek” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin anlaşma olmadan AB’den ayrılmasının hiçbir faydası olmadığının altını çizen Juncker, “Gerekli beklenmedik durumlara ve anlaşmasız bir ayrılığa hazırlıklıyız” diye konuştu.

Juncker, Brexit’in 31 Ekim tarihinden sonra bir kez daha ertelenmesini düşünmediğini ifade etti. Juncker, 31 Ekim’e kadar bir anlaşma üzerinde uzlaşmasının iyi olacağını söyledi.

