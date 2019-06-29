Avrupa Komisyonu Başkanı kim olacak?

Avrupa Komisyonu Başkanlığı için pazarlıklar devam ediyor. Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber'in başkanlık için şansının düştüğü belirtilirken, Weber'e yakın isimler ise Hristiyan Sosyal Birlik partili politikacının hala adaylar arasında bulunduğunu kaydediyor.

Avrupa Komisyonu Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı konusunun Japonya’nın Osaka kentinde yapılan G20 liderler Zirvesi sırasında düzenlenen olağanüstü bir toplantıda masaya yatırıldığı belirtiliyor. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, zirveye katılan AB devlet ve hükümet başkanları Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber'in başkanlık koltuğuna oturmaması yönünde görüş birliğine vardı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de varılan kararı kabul ettiği belirtildi.

Angela Merkel, Osaka'da konuyla ilgili sorulan bir soruya "Bir çözüm bulunmasını destekliyorum" yanıtını verdi.

Welt am Sonntag'ın haberine göre, AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile AB Parlamentosu temsilcileri, Sosyal Demokratların liste başı adayı Frans Timmermans'ın mı yoksa Manfred Weber'in yerine Avrupa Halk Partisi'nden başka bir ismin mi getirileceğini görüşecek.

Manfred Weber, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine şiddetle karşı çıkıyor. Weber, Avrupa Komisyonu Başkanı seçilmesi halinde, Türkiye'nin Birlik'e üye olmasını engellemek için çalışacağını bir çok kez tekrarlamıştı.

AFP/BW,TY

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