Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen: Türkiye'nin komşularını tehdit etmesini hiçbir şey haklı kılamaz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yıllık olarak gerçekleşen olağan Avrupa Birliği konuşmasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değindi.

Ursula Von der Leyen, Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yapması açısından önemli bir ortak olduğunu söylerken "bunların hiçbiri komşularını tehdit etmesini haklı kılamaz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gaz arama faaliyetlerinden ötürü Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı gerginliğe değinen Ursula Von der Leyen, "Türkiye her zaman için önemli bir komşumuz olacaktır; Ancak haritadaki yerimiz her ne kadar yakın olsa da aramızdaki mesafe daha da büyüyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu'na seslenen Alman siyasetçi, "Evet, Türkiye sorunlu bir bölgede bulunuyor. Ve evet, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor, biz de onlara makul bir fonlamayla bunun için destek oluyoruz. Ancak bunların hiçbiri komşularına gözdağı vermesine gerekçe olamaz" açıklamasını yaptı.

Ursula Von der Leyen, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 'egemenlik haklarının korunması konusunda Avrupa'ya güvenebileceklerini' de söyledi.