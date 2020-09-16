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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen: Türkiye'nin komşularını tehdit etmesini hiçbir şey haklı kılamaz

16.09.2020 12:53 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yıllık olarak gerçekleşen olağan Avrupa Birliği konuşmasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değindi. Von der Leyen, Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yapması açısından önemli bir partner olduğunu söylerken "bunların hiçbiri komşularını tehdit etmesini haklı çıkarmaz" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen: Türkiye'nin komşularını tehdit etmesini hiçbir şey haklı kılamaz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yıllık olarak gerçekleşen olağan Avrupa Birliği konuşmasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değindi.

Ursula Von der Leyen, Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yapması açısından önemli bir ortak olduğunu söylerken "bunların hiçbiri komşularını tehdit etmesini haklı kılamaz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gaz arama faaliyetlerinden ötürü Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı gerginliğe değinen Ursula Von der Leyen, "Türkiye her zaman için önemli bir komşumuz olacaktır; Ancak haritadaki yerimiz her ne kadar yakın olsa da aramızdaki mesafe daha da büyüyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu'na seslenen Alman siyasetçi, "Evet, Türkiye sorunlu bir bölgede bulunuyor. Ve evet, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor, biz de onlara makul bir fonlamayla bunun için destek oluyoruz. Ancak bunların hiçbiri komşularına gözdağı vermesine gerekçe olamaz" açıklamasını yaptı.

Ursula Von der Leyen, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 'egemenlik haklarının korunması konusunda Avrupa'ya güvenebileceklerini' de söyledi.

Ursula Von der Leyen, aynı zamanda birlik üyesi ülkelerin Belarus'taki demokrasi yanlısı protestolara destek vermekte ya da Rusya ve Türkiye'ye karşı direnmekte daha hızlı olmaları gerektiğini de belirtti.

İnsan hakları ihlallerini gerçekleştirenlere yönelik olarak mal varlıklarını donduracak bir yasama önerisiyle gelebileceklerini de ekledi.

Dijital dönüşüme vurgu

Avrupa Komisyonu Başkanı, yıllık konuşmasında Avrupa Birliği'nin pandeminin yarattığı ekonomik krizle nasıl başa çıkacağına dair bir yol haritası da paylaştı.

Ursula Von der Leyen, iklim değişikliği ile mücadele etmek için 2030'a kadar sera gazı salınımını 1990'lardaki seviyesinden yüzde 55 daha azına düşüreceklerini açıkladı.

Dijital devrime değinen de siyasetçi, Avrupa'nın ABD ve Çin ile rekabet edebilmesi için 750 milyar euroluk kurtarma paketinin yüzde 20'sinin teknolojiye aktarılacağını söyledi.

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