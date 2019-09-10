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Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, taslak üye listesini açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı Ursula von der Leyen, kendisine eşlik edecek komisyon üyelerini açıkladı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonda birlikte çalışacağı üyeleri tanıttı.

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, taslak üye listesini açıkladı

Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı Ursula von der Leyen, kendisine eşlik edecek komisyon üyelerini açıkladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonda birlikte çalışacağı üyeleri tanıttı. Daha önce 9 kadın 19 erkekten oluşan komisyon yardımcıları, Leyen’in başkan olmasıyla birlikte 13 kadın ve 14 erkek olarak belirlendi. Komisyon üyelerinin aynı zamanda her ülkeden bir komiser olmasına dikkat edildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığındaki komisyonda başkan yardımcılıklarını İspanyol Josep Borrell, Danimarkalı Margrethe Vestager ve Hollandalı Frans Timmersmans yapacak.
Avrupa Komisyonunun 23 komiserliğine ise Jutta Urpilainnen (Finlandiya), Didier Reynsders (Belçika), Mariya Gabriel (Bulgaristan), Paolo Gentiloni (İtalya), Kadri Simon (Estonya), Margaritis Schinas (Yunanistan), Nicolas Schmit (Lüksemburg ), Sylvle Goulard (Fransa), Phil Hogan (İrlanda), Helene Dalli (Malta), Janez Lenarcic (Slovenya), Dubravka Suica (Hırvatistan), Elisa Ferreira (Portekiz), Vera Jourova (Çekya), Valdis Dombravskis (Letonya), Rovana Plumb (Romanya), Johannes Hahn (Avusturya), Maros Sefcoviç (Slovakya), Janusz Wojciechoski (Polanya), Laszlo Trocsanyi (Macaristan), Ylva Johansson (İsveç), Virginijus Sinkevicius (Litvanya) ve Stella Kyriakidou (Güney Kıbrıs Rum kesiminden) getirildi.
Beş yıl süre ile seçilen yeni komisyon göreve 1 Kasım’da başlayacak. Yeni Avrupa Komisyonu’nun önündeki önemli konulardan birini iklim değişikliği oluşturuyor. AB mülteci reformu da yeni komisyonun ele almayı planladığı konular arasında bulunuyor. ABD ile yaşanan ticaret savaşı, AB bütçesi ve İngiltere’nin AB’den ayrılması, çözüm bekleyen sorunlar arasında yer alıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in önerdiği isimler, gelecek haftalarda Avrupa Parlamentosu’nun ilgili komisyonları tarafından dinlenecek. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yeni komisyon üyeleri onaylanmadan önce bazı isimlerde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.

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