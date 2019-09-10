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Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen’den Türkiye açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 23:49 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin, “Türkiye hakkında son yıllarda bu yönde bir ilerleme görmedim” dedi.Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun yeni üyelerini tanıttığı basın toplantısında Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğiyle ilgili bir soruya, "AB’ye üye olmak isteyen ülkelerin Avrupa Birliği üyesi olmaya hazır olduklarını göstermeleri gerekiyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin, “Türkiye hakkında son yıllarda bu yönde bir ilerleme görmedim” dedi.
Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun yeni üyelerini tanıttığı basın toplantısında Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğiyle ilgili bir soruya, "AB’ye üye olmak isteyen ülkelerin Avrupa Birliği üyesi olmaya hazır olduklarını göstermeleri gerekiyor. Türkiye hakkında son yıllarda bu yönde bir ilerleme görmedim. Hatta tersi bir durum söz konusu. Avrupa değerlerine ve kurallarına yaklaştıklarını gösterme görevi, üye olmak isteyen ülkelere düşüyor" cevabını verdi.

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