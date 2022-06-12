Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan Kiev'e İkinci Ziyaret

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev’e savaşın başından bu yana ikinci ziyaretini düzenledi. Von der Leyen, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye, AB icra organının Ukrayna’nın birliğe katılma talebiyle ilgili kanaatinin gelecek haftanın sonuna kadar hazır olacağını iletti.

Kiev’de Zelenski’yle birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında Von der Leyen, bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla yapılan görüşmelerin, Ukrayna’nın AB adayı olması yönünde tavsiyede bulunup bulunmama konusunda “gelecek haftanın sonuna kadar değerlendirmelerini nihai hale getirme imkanı tanıyacağını” söyledi.

Bu adım, üyelik konusundaki uzun bir sürecin sadece bir ilk aşaması olacak.

AB’ye üye 27 ülkenin hükümetlerinin Ukrayna’ya adaylık statüsü verilmesini kabul etmesi gerekiyor. Bunun ardından da, Kiev’in birliğe üye olabilmesi için yapması gereken reformlar üzerinde kapsamlı görüşmeler yapılacak.

Von der Leyen, Zelenski’ye, idari reformlar ve diğer alanlarda sağlanan ilerlemelere rağmen hala yapılması gereken çok iş olduğu mesajını verdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı ortak basın toplantısında, “Hukunun üstünlüğünü güçlendirmede çok işler yaptınız ancak hala hayata geçirilmesi gereken reformlar var, örneğin yolsuzlukla mücadele” diye konuştu.

Zelenski de, “Tüm Avrupa Rusya’nın hedefi ve Ukrayna bu saldırganlığın sadece ilk aşaması” dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, “”Bu nedenle Ukrayna’nın üyelik başvurusuna AB’nin olumlu bir karşılık vermesi, Avrupa projesinin bir geleceğinin olup olmayacağı sorusuna da olumlu karşılık anlamına gelebilir” diye konuştu.

