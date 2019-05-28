Avrupa Komisyonu Başkanlığı yarışı kızıştı

Almanya ve Fransa Avrupa Komisyonu Başkanlığı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.AB ülkelerinde düzenlenen seçimlerle üyeleri belirlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarını ele almak için salı günü Brüksel'de bir araya gelecek olan AB'li liderler, AB kurumlarının yöneticilerini seçmek için de adaylık sürecini başlatacak. Ancak Almanya ve Fransa arasında Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevini kimin yapacağı konusunda görüş ayrılığı mevcut.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçimleri kazanan partinin liste başı adayının Avrupa Komisyonu Başkanı seçilmesi gerektiğini söyledi. Pazartesi akşamı açıklama yapan Merkel, AB'li liderlerin hızlı bir karar vermesi gerektiğini belirterek, "Avrupa Parlamentosu'nun Haziran başında toplanacağını düşünürsek en hızlı şekilde bir çözüm bulmak istiyoruz ve genelde o zaman kadar Avrupa Konseyi'nden bir öneri gelmesi arzu edilir" şeklinde konuştu.

Merkel muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU'nun ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) kazanan partinin adayının seçildiği "Spitzenkandidat" yani liste başı aday sürecini desteklediklerini kaydetti.