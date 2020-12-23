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Avrupa Komisyonu pandeminin ne zaman kontrol altına alınabileceğini açıkladı

23.12.2020 11:15 | Son Güncelleme:
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Avrupa Komisyonu pandeminin ne zaman kontrol altına alınabileceğini açıkladı

Avrupa Komisyonu’nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin önümüzdeki yıl sonuna kadar kontrol altına alınabileceğini, fakat bunun aşılanma hızına bağlı olacağını öngördüğü öğrenildi.

Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı raporda, Kovid-19 pandemisinin Avrupa’da önümüzdeki yıl sonuna kadar kontrol altına alınabileceği, fakat bunun nüfusa yapılacak olan aşılanma hızına bağlı olacağı belirtildi.

Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra nüfusun yaklaşık yüzde 70’inin virüse karşı dayanıklılık kazanmasıyla enfeksiyonun önüne geçilebileceği belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

“Aşılanma ve doğal enfeksiyon temposuna bağlı olarak Avrupa’daki pandemi 2021’in sonuna kadar kontrol altına alınabilir.”

Avrupa Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Pfizer/BioNTech’in Kovid-19 aşısı için verilen kullanım onayını tasdik etmiş ve dağıtımına izin vermişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB yetkililerinin güvenli ve etkili olduklarının kanıtlaması halinde yeni koronavirüs aşılarının da yakında onaylayabileceklerini açıklamıştı.

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