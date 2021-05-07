“Avrupa Komisyonu Pfizer’le Sözleşme İmzalamaya Hazırlanıyor”

Fransa Sanayi Bakanlığı Sözcüsü ise konuyla ilgili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada haberin aksine Fransa’nın Avrupa Komisyonu resmi çerçevesinde sözleşmeyi resmen desteklediğini bildirdi.

Die Welt’in haberine göre Fransız temsilciler Avrupa Birliği bakanlarının aşı tedariği toplantısında karar alma sürecini teknik sorular ve açıklama talepleriyle yavaşlattı.

Paris’in sözleşme konusundaki çekincesinin gerekçesinin belirsiz olduğu kaydedilen haberde diplomatların bunun muhtemelen Paris’in Fransız şirketlerinin aşı üretiminde daha etkili bir rol oynaması isteğinden kaynaklandığı görüşüne yer verildi.

Alman gazetesi Die Welt ise Fransa’nın BioNTech/Pfizer’le yapılacak ve gelecek iki yıl boyunca Avrupa Birliği’ne aşı tedariğini sağlayacak sözleşmeyi geciktirmeye çalıştığını yazdı.

Avrupa Komisyonu, destek dozları ve çocukların aşılanması için Pfizer’ın Corona virüsü aşısından 1 milyar 800 milyon doz almak amacıyla yeni bir sözleşmeye imza atmak imzalamaya hazırlandığını açıkladı.

Aşının etkisini sürdürmek için yapılması planlanan destek dozları ve gençlerin aşılanması konusunda küresel talebin yüksek olması Avrupa hükümetlerinin tedarik sözleşmesi yapma konusunda geç kalmaktan endişe etmelerine neden oluyor.

Avrupa Birliği ülkeleri, vatandaşlarını aşılama konusunda ABD ve İngiltere gibi ülkelerin gerisinden geliyor. Bu durum hem birlik içinde gerilime hem de siyasi liderlerin eleştirilmesine neden oluyor.

Hindistan varyantı kaygı uyandırmaya devam ediyor

İngiliz yetkililer Corona virüsünün ilk kez Hindistan’da ortaya çıkan varyantının ‘‘kaygı yarattığını’’ bildirdi.BBC’ye göre varyantın virüsün orijinalinden daha hızlı yayıldığına dair deliller bilimadamları arasında bu kaygıyı arttırıyor.

Wellcome Sanger Enstitüsü Corona Virüsü Genomu Girişimi Başkanı Jeff Barrett,B.1.617.2 adı verilen Hindistan varyantının İngiltere ve dünyanın diğer yerlerinde yüksek sayılarda görülmesinin virüsün geçen yıl yayılan orijinalinden daha hızlı yayıldığını gösterdiğini kaydetti.