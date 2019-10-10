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Avrupa Komisyonu Polonya’yı Avrupa Adalet Divanı’na yine dava etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:34 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu, Ulusal Yargı Kurulu’nun organı olan Yüksek Yargı Disiplin Konseyi’ne yapılacak yargıç atamalarının politize edildiği, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ilkesinin çiğnenmekte olduğu gerekçesiyle Polonya’yı bir kez daha Avrupa Adalet Divanı’na dava etti.

Avrupa Komisyonu, Ulusal Yargı Kurulu’nun organı olan Yüksek Yargı Disiplin Konseyi’ne yapılacak yargıç atamalarının politize edildiği, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ilkesinin çiğnenmekte olduğu gerekçesiyle Polonya’yı bir kez daha Avrupa Adalet Divanı’na dava etti. Komisyon, Divan’ın konuyu acil olarak görüşmesini de talep etti.
Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Komisyon’un yargıçları politik kontrolden korumak için Polonya’yı Adalet Divanı’na dava ettiği belirtildi. Komisyon, Polonya’da yasaya göre yerel mahkeme hakimlerinin disiplin soruşturmalarına tabi tutulabileceklerini, verecekleri adli kararlar neticesinde cezalandırılabileceklerini belirtirken, yargı sisteminde hayata geçirilmek istenen yeni disiplin tedbirleri sisteminin de Yüksek Yargı Disiplin Konseyi’nin tarafsızlığı ve bağımsızlığı garantisini de sağlamadığına dikkat çekti. Söz konusu Disiplin Konseyi üyelerinin hükümetin çoğunluğu elinde bulundurduğu parlamento tarafından atanan Ulusal Yargı Kurulu üyelerince seçildiği ifade edilen açıklamada, yeni sistemin Yüksek Yargı Disiplin Konseyi başkanına neredeyse sınırsız özgürlük sağladığı da belirtildi. Avrupa Komisyonu Avrupa Adalet Divanı’ndan konuyu acil olarak görüşmesini talep etti.
Polonya Adalet Bakanı Yardımcısı Sebastian Kaleta ise Avrupa Komisyonu’nu çifte standart uygulamakla suçladı. Komisyonun ülkede Pazar günü gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde politik oyun yürütmeye çalıştığını ileri süren Kaleta, “Komisyonun suçlamalarına baktığımızda mantık ile hukuki sonuçların birbiriyle uyuşmadığını görüyoruz. Reforme edilmiş Ulusal Yargı Kurulu’nca Yüksek Yargı Disiplin Konseyi üyelerinin seçilmesinin yargının politize etmek olduğunu söylüyorlar. Diğer AB üyesi ülkelerde, Almanya’da politikacılar yüksek yargı üyelerini seçtiklerinde bir problem yok, ancak eğer Polonya’da Ulusal Yargı Kurulu’na seçilmiş hakimler Yüksek Yargı Disiplin Konseyi’nin üyelerini seçtiği zaman sorun var" şeklinde konuştu.
Avrupa Komisyonu geçtiğimiz Nisan ayında Polonya hakkında AB hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Komisyon, Polonya hükümetince yargıya ilişkin yapılan bir takım düzenlemelerin Polonyalı yargıçların bağımsızlığını tartışmaya açtığını, yargıçları olası politik kontrolden koruyacak olmazsa olmaz koşulları garantilemediğini belirtmiş ve hükümete savunma yapması için 2 ay süre tanınmıştı. Komisyon 17 Temmuz’da ise hukuki şüphelerin ortadan kaldırılamadığı gerekçesiyle ikinci etaba geçmiş, bu kez de Polonya hükümetine AB hukukuna uygun davranmaya davet eden resmi bir yazı göndermişti. Komisyon bir sonraki adım olarak Polonya’yı Avrupa Adalet Divanı’na dava etti. Konuyu acil olarak gündemine alması beklenen Divan’ın birkaç ay içinde karar vermesi bekleniyor.

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