Avrupa Komisyonu üyelerinin neredeyse yarısı kadın

Büyük çoğunluğunu erkek üyelerin oluşturduğu komisyonda sayı artık neredeyse eşitlenmiş durumda.Alman siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Komisyonu'nun hiç olmadığı kadar çok kadın üyesi olacak. Komisyonda, von der Leyen ile birlikte 13 kadın ve 14 erkek görev yapacak. Daha önceki Avrupa Komisyonu 9 kadın ve 19 erkek üyeden oluşuyordu. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen bugün Brüksel'de TSİ 13.00'de yeni üyeleri ve görevlerini açıklayacak.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesine Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmadığı gerekçesiyle karşı çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD), von der Leyen'in önerdiği yeni Komisyon üyelerini memnuniyetle karşıladı. Avrupa Parlamentosu'nun SPD'li üyesi Jens Geier, "Komisyonda hiç bu kadar çok kadın üye olmamıştı. Bunun için öncelikle Sayın von der Leyen'ı tebrik etmeliyiz" dedi.

Çözüm bekleyen konular

Avrupa Komisyonu'nda Avrupa Birliği'ne (AB) üye olan her ülkenin bir temsilcisi görev yapıyor. Birleşik Krallık'ın 31 Ekim’de AB’den ayrılması öngörüldüğü için bu Komisyon'da İngiliz üye bulunmuyor. Beş yıl süre ile seçilen yeni Komisyon göreve 1 Kasım'da başlayacak.