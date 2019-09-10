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Avrupa Komisyonu üyelerinin neredeyse yarısı kadın

10.09.2019 08:59 | Son Güncelleme

İlk kez bir kadın başkanlık ettiği Avrupa Komisyonu, hiç olmadığı kadar fazla kadın üye ile göreve başlıyor.

Avrupa Komisyonu üyelerinin neredeyse yarısı kadın

Büyük çoğunluğunu erkek üyelerin oluşturduğu komisyonda sayı artık neredeyse eşitlenmiş durumda.Alman siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Komisyonu'nun hiç olmadığı kadar çok kadın üyesi olacak. Komisyonda, von der Leyen ile birlikte 13 kadın ve 14 erkek görev yapacak. Daha önceki Avrupa Komisyonu 9 kadın ve 19 erkek üyeden oluşuyordu. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen bugün Brüksel'de TSİ 13.00'de yeni üyeleri ve görevlerini açıklayacak.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesine Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmadığı gerekçesiyle karşı çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD), von der Leyen'in önerdiği yeni Komisyon üyelerini memnuniyetle karşıladı. Avrupa Parlamentosu'nun SPD'li üyesi Jens Geier, "Komisyonda hiç bu kadar çok kadın üye olmamıştı. Bunun için öncelikle Sayın von der Leyen'ı tebrik etmeliyiz" dedi.

Çözüm bekleyen konular

Avrupa Komisyonu'nda Avrupa Birliği'ne (AB) üye olan her ülkenin bir temsilcisi görev yapıyor. Birleşik Krallık'ın 31 Ekim’de AB’den ayrılması öngörüldüğü için bu Komisyon'da İngiliz üye bulunmuyor. Beş yıl süre ile seçilen yeni Komisyon göreve 1 Kasım'da başlayacak.

Yeni Avrupa Komisyonu'nun önündeki önemli konulardan birini iklim değişikliği oluşturuyor. Von der Leyen, Avrupa'da karbondiyoksit salınımının azaltılması için alınacak önlemleri öngören tasarının 100 gün için hazırlanmasını hedefliyor.

Yıllardır tıkanan AB mülteci reformu da yeni Komisyon'un ele almayı planladığı konular arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra ABD ile yaşanan ticaret savaşı, AB bütçesi ve Birleşik Krallık'ın AB’den ayrılması çözüm bekleyen sorunlar arasında yer alıyor.

Son sözü Avrupa Parlamentosu söyleyecek

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in önerdiği isimler, gelecek haftalarda Avrupa Parlamentosu'nun ilgili komisyonları tarafından dinlenecek. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yeni Komisyon üyeleri onaylanmadan önce bazı isimlerde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.

Komisyon üyeliği için önerilen Macaristan, Polonya ve Romanya'nın temsilcilerine ilişkin tereddütler bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Eski Macaristan Adalet Bakanı Laszlo Trocsanyi ülkede tartışma yaratan ve daha sonra geri çekilen yargı reformu planları nedeniyle eleştiriliyor. Polonyalı siyasetçi Janusz Wojciechowki hakkında sahte seyahat belgeleri sunduğu şüphesi ile Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi tarafından açılmış bir soruşturma bulunuyor. Rumen siyasetçi Rovana Plumb da yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

DW,AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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