Avrupa Komisyonu’ndan Corona Dönemi Ulaşım Düzenlemesi

Avrupa Komisyonu, Corona virüsü önlemlerinin hafifletilmesi uygulamalarının birçok ülkede yürürlüğe girmesinin ardından seyahatleri güvenli hale getirecek bir dizi kural açıkladı. Düzenlemelerin amacı turizmi ve salgın nedeniyle durma noktasına gelen havacılık sektörünü yeniden canlandırmak.
GENEL KURALLAR
* Yolcular biletlerini çevrimiçi satın almaya, koltuk rezervasyonlarını ve check in’lerini çevrimiçi yapmaya teşvik edilecek.
* Yolcular özellikle fiziksel mesafe kurallarının tam olarak gözetilemediği alanlarda maske takacak. Bunların tıbbi maske olma zorunluluğu yok.
* Güvenlik kontrollerinin yapıldığı noktalarda, bagaj bırakırken ve alırken fiziksel mesafe kuralları uygulanacak.
* Liman, havaalanı, tren istasyonu, otobüs durağı, feribot limanı ve toplu taşıma merkezlerinde yolcu kuyrukları birbirinden ayrı tutulacak.
* Ulaşım merkezlerinde kalabalık oluşmasına yol açabilecek banklar ve masalar kaldırılacak ya da mesafe kurallarına göre düzenlenecek.
* Otobüslere, trenlere ve feribotlara daha az sayıda yolcu alınacak. Aynı aileden olmayan yolcular birbirinden ayrı oturabilecek.
* Ulaşım sektörü çalışanları yeterli ölçüde koruyucu malzeme kullanacak.
* Bu mekanlarda temizlik malzemeleri ve dezenfektan jeller hazır bulunacak.
* Araçlar düzenli olarak temizlenecek.
* Araçların içinde gıda ve içecek satışı yapılamayacak.
* Gümrüksüz satış mağazaları ve diğer mağazalar, zemine yerleştirilen işaretlerle yolcu hareketlerini kısıtlayacak ve müşteri sayısını sınırlandıracak. Bu mekanlarda daha çok temizlik yapılacak. Ödeme noktalarında bariyerler kurulacak ve diğer önlemler alınacak.
* Temas takip ve uyarı önlemleri, mobil cihazlar üzerinden gönüllülük esasına dayanarak uygulanabilecek. Bu uygulamaların sınırların ötesinde de işlemesi sağlanacak.
HAVA TAŞIMACILIĞI
* Gelecek birkaç hafta içinde yetkili kurumlar bu konudaki protokolleri açıklayacak.
* Havalandırma, hastane tipi hava filtreleriyle ve dikey hava akımı ile güçlendirilecek.
* Kabinlere daha az bagaj alınması ve kabin görevlileriyle daha az temas kurulması sağlanacak.
* Yolcuların havaalanlarına daha erken gelmesi sağlanarak yolcu akışı düzenlenecek. Elektronik check-in araçları kullanılarak check-in sırasında, güvenlik ve sınır kontrol noktalarında ve yolcuların uçağa binişi esnasında yaşanan temas azaltılacak.
* Yemek ve diğer hizmetlerin siparişi mümkünse rezervasyon sırasında çevrimiçi yapılacak.
KARAYOLU ULAŞIMI
* Terminaller, otoyol kenarındaki dinlenme, park, benzin ve şarj alanlarında hijyen standartları yüksek tutulacak.
* İstasyonlardaki yolcu akışı düzenlenecek.
* Kamu sağlığının yeterince gözetilemediği durumlarda bazı durak ve istasyonların kapatılması söz konusu olabilecek.
OTOBÜS ULAŞIMI
* Yolcuların otobüse arka kapıdan binmesi sağlanacak.
* Merkezi havalandırma yerine pencereler kullanılacak.
* Aileler beraber, birlikte seyahat etmeyen kişilerse ayrı oturacak.
* Mümkün olan durumlarda yolcular kendi bagajlarını kendileri yerleştirecek.
DEMİRYOLU ULAŞIMI
* Trenlerin sefer sıklığı ve kapasitesi yolcu yoğunluğunu azaltmak için arttırılacak.
* Demiryolu işletmeleri, uzun mesafe seyahatlerde ve banliyö seferlerinde koltuk rezervasyonunu zorunlu hale getirecek.
* Kısa mesafe seyahatler için yolcular aralarında boş koltuk bırakacak. Bu uygulamaya aynı aileden kişiler dahil olmayacak.
* Demiryolu işletmeleri, şehir içi trenlerde kapasiteyi kontrol altında tutmak için yolcu sayım sistemi kullanacak.
* Kamu sağlığının garanti altına alınması için istasyonlarda ve duraklardaki yolcu akışına düzenleme getirilecek, bunun mümkün olmadığı durumlarda bu duraklar kapanabilecek.
* İndirimli fiyat ve esnek saatler gibi uygulamalarla yolcu yoğunluğunun az olduğu saatlerde seyahat edilmesi teşvik edilecek.
* Kapılar her durakta otomatik olarak ya da uzaktan kumandayla şoför tarafından açılacak.