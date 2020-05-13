Avrupa Komisyonu’ndan Corona Dönemi Ulaşım Düzenlemesi

* Otobüslere, trenlere ve feribotlara daha az sayıda yolcu alınacak. Aynı aileden olmayan yolcular birbirinden ayrı oturabilecek.

* Ulaşım merkezlerinde kalabalık oluşmasına yol açabilecek banklar ve masalar kaldırılacak ya da mesafe kurallarına göre düzenlenecek.

* Yolcular özellikle fiziksel mesafe kurallarının tam olarak gözetilemediği alanlarda maske takacak. Bunların tıbbi maske olma zorunluluğu yok.

* Yolcular biletlerini çevrimiçi satın almaya, koltuk rezervasyonlarını ve check in’lerini çevrimiçi yapmaya teşvik edilecek.

Avrupa Komisyonu, Corona virüsü önlemlerinin hafifletilmesi uygulamalarının birçok ülkede yürürlüğe girmesinin ardından seyahatleri güvenli hale getirecek bir dizi kural açıkladı. Düzenlemelerin amacı turizmi ve salgın nedeniyle durma noktasına gelen havacılık sektörünü yeniden canlandırmak.

* Ulaşım sektörü çalışanları yeterli ölçüde koruyucu malzeme kullanacak.

* Bu mekanlarda temizlik malzemeleri ve dezenfektan jeller hazır bulunacak.

* Araçlar düzenli olarak temizlenecek.

* Araçların içinde gıda ve içecek satışı yapılamayacak.

* Gümrüksüz satış mağazaları ve diğer mağazalar, zemine yerleştirilen işaretlerle yolcu hareketlerini kısıtlayacak ve müşteri sayısını sınırlandıracak. Bu mekanlarda daha çok temizlik yapılacak. Ödeme noktalarında bariyerler kurulacak ve diğer önlemler alınacak.

* Temas takip ve uyarı önlemleri, mobil cihazlar üzerinden gönüllülük esasına dayanarak uygulanabilecek. Bu uygulamaların sınırların ötesinde de işlemesi sağlanacak.

HAVA TAŞIMACILIĞI

* Gelecek birkaç hafta içinde yetkili kurumlar bu konudaki protokolleri açıklayacak.

* Havalandırma, hastane tipi hava filtreleriyle ve dikey hava akımı ile güçlendirilecek.

* Kabinlere daha az bagaj alınması ve kabin görevlileriyle daha az temas kurulması sağlanacak.

* Yolcuların havaalanlarına daha erken gelmesi sağlanarak yolcu akışı düzenlenecek. Elektronik check-in araçları kullanılarak check-in sırasında, güvenlik ve sınır kontrol noktalarında ve yolcuların uçağa binişi esnasında yaşanan temas azaltılacak.