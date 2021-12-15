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Avrupa Komisyonu'ndan iklim değişiklliğine karşı yeni önlemler

15.12.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Komisyonu, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik önerilerini açıkladı. Avrupa Birliği'nin gaz tedarik sisteminde reform yapılması öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu'ndan iklim değişiklliğine karşı yeni önlemler

Avrupa Komisyonu 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak amacıyla getirmeyi düşündüğü önlemleri açıkladı.

Teklif edilen önlemler arasında Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde petrol ve gaz tesisi işletmecilerinin metan gazı kaçaklarını belirlemesi ve altyapıyı onarması da bulunuyor.

Ayrıca milyonlarca binada enerji tasarrufu sağlayacak tadilatlar yapılması ve yasadışı kereste ticareti gibi eylemlerle çevreye karşı suç işleyenlere ağır hapis cezaları getirilmesi isteniyor.

Reuters ajansının haberine göre, Avrupa Birliği'nin iklim politikalarından sorumlu yetkilisi Frans Timmersmans, "Avrupa'nın fosil yakıt sayfasını kapatması ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelmesi gerekiyor. Fosil gazların yerine yenilenebilir, karbon oranı düşük gazlar kullanılmalı" dedi.

AB'nin gaz tedarikinde reform yaparak, hidrojen gibi karbon oranı düşük gazları şebekeye dahil etmesi öneriliyor.

Metan gazı kaçaklarını önleme teklifi ise, AB'nin gaz ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan birlik dışı şirketleri kapsamıyor.

nitrous oxide

Avrupa Komisyonu ayrıca, üye ülkelerin stratejik rezervlerden ortaklaşa gaz satın almasına imkan tanıyacak bir sistem kurmak istiyor.

Getirilen önerilerin her biri yasalaşmadan önce üye ülke parlamentoları ve Avrupa Parlamentosu'nda muhtemelen aylarca tartışılacak. Zira fosil yakıta bağımlı toplumlara nasıl yardımcı olunacağı ve geçiş sürecinde doğal gazın oynayacağı rol gibi konularda görüş ayrılıkları bulunuyor.

İklim hedeflerini tutturmak için AB'nin doğal gaz tüketimini azaltması gerekiyor.

Şu anda AB'nin enerji ihtiyacının yaklaşık dörtte biri doğal gazla karşılanıyor ve bu da AB ülkelerinin son aylarda rekor derecede artan gaz fiyatlarından etkilenmesine yol açıyor.

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