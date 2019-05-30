"Avrupa Komisyonunun raporu yitirdiklerimizin çizelgesi"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Avrupa Komisyonunun Türkiye raporuna ilişkin "İktidar her ne kadar kınamış olsa da o raporun içeriğinin objektif olduğu kanısındayız. Orada sıralananlar maalesef bizim hem siyasi hem ekonomik alanda yitirdiklerimizin çizelgesi. Böyle bir tablo karşısında kaygı duymamak mümkün değil." dedi.

Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendisinin de emekli olduğu Dışişleri Bakanlığının, iktidarın kendine özgü yöntemleriyle öz kimliğinden uzaklaştığını savunan Erozan, son dönemde yurt dışında görevlendirilen bazı büyükelçilerin Dışişleri memuru olmadığını, "iktidara biat ettikleri için bu görevlere getirildiklerini" ileri sürdü.

Ahmet Kamil Erozan, "Bu kariyer dışı atamalar, merkez teşkilatına da sirayet etmiş durumda. Bir Bakan Yardımcısı ardından da bir genel müdür. Üstelik de Dışişleri'nin insan kaynakları dediğimiz FETÖ'den çok çekmiş birimlerini yönetir hale geldiler. Bunlar maalesef parti komiserleri olarak atanmış durumdalar. Bunlar AKP'nin uygulayıcıları olarak bizim sistemimizin içerisine girmiş durumdalar." diye konuştu.