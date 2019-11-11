Avrupa Konseyi Abhazya ile Güney Osetya'daki durumdan endişeli

TİFLİS (AA) - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'da yaşanan güvenlik ve ağır insan hakları ihlallerinin endişe verici olduğunu söyledi.

Buric, resmi temaslar için geldiği Tiflis'te, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nda basına kapalı yapılan ikili görüşmenin ardından Buric ile Zalkaliani, ortak basın toplantısını düzenledi.

Zalkaliani, Buric ve beraberindeki heyete, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdiğini söyledi.

Ülkesinin yaşadığı en ciddi sorunlardan birinin işgal konusu olduğunu belirten Zalkaliani, "Özelikle Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgal etmesi ile devam eden yasa dışı sınır hatları çekmesi süreci ve insan haklarının ağır şekilde ihlalini görüştük." dedi.

Zalkaliani, 27 Kasım'da Gürcistan'ın Avrupa Konseyinin Dönem Başkanlığını devralacağını hatırlatarak, bunun ülkesi için büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini kaydetti.