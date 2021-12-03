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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Türkiye'ye Bildirim

03.12.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye hakkında "İhlal prosedürü" başlatan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM tarafından serbest bırakılması kararı verildiği halde halen tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala dosyası hakkında, Türkiye'ye resmi bildirimde bulundu.

Türkiye hakkında "İhlal prosedürü" başlatan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM tarafından serbest bırakılması kararı verildiği halde halen tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala dosyası hakkında, Türkiye'ye resmi bildirimde bulundu. Komite, dün yapılan toplantıda aldığı "geçici kararla" Türkiye'ye, en geç 19 Şubat'a kadar cevap verme süresi tanıdı ve Kavala'nın tutuklu kalmaya devam etmesi durumunda, Komite'nin konuyu 2 Şubat'ta AİHM'e havale edeceğini bildirdi.

Strasbourg'da dün toplanan Bakanlar Komitesi delegeleri, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki AİHM kararının, uygulanmaması konusunu karar bağlamıştı. Bu sabah kararı Türkiye'ye resmi bildirim olarak ilettiğini duyuran Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46'ya 4'üncü maddesinden yola çıkarak "ihlal prosedürü işlemlerine" başladıklarını bildirdi.

Açıklamada "Aralık 2019'da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kavala'nın bir suç işlediğine dair yeterli kanıt yokken tutuklandığına karar verdi. Mahkeme, başvuranın tutuklanmasının ve yargılama öncesi tutukluluğunun, kendisini susturmak ve diğer insan hakları savunucularını caydırmak gibi gizli bir amacı güttüğünü ve Türk Anayasa Mahkemesi'nin başvuranın şikayetini incelemek için harcadığı sürenin yeterince “hızlı” olmadığını tespit etmiştir. AİHM, Türk hükümetinin başvuranın tutukluluğuna son vermek ve derhal serbest bırakılmasını sağlamak için her türlü önlemi alması gerektiği sonucuna varmıştır. Mahkemenin kararı, Mayıs 2020'de kesinleşti ve bu noktada dava, kararın icrasını denetlemek üzere Bakanlar Komitesi’ne geçti" hatırlatması yapıldı.

Açıklamada, dün kabul edilen Geçici Karar'da, Komite'nin önceki 8 kararını ve bir önceki Geçici Kararı hatırlatılarak "Komite, Türk makamlarını bir yandan başvuranın derhal serbest bırakılmasını sağlamaya ve diğer yandan da davanın sonuçlanmasını sağlamaya şiddetle çağırdı. Aksi taktirde, Avrupa Mahkemesi'nin bulgularına dayanarak ve gecikmeksizin aleyhine cezai takibat yapılmaya başlanağı" bildirildi ve "Komite, başvuranın derhal serbest bırakılmasını sağlamayarak, Türkiye'nin bu davada Mahkeme'nin nihai kararına uymayı reddettiği kanaatindedir. Bu nedenle Komite, 2 Şubat 2022 tarihli toplantısında konuyu Mahkeme’ye havale etme niyetini Türkiye'ye bildirerek, Türkiye'nin görüşünü en geç 19 Ocak'a kadar sunmasını istedi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi uyarınca, Avrupa Konseyi üye devletleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamakla yükümlüdür" ifadelerin yer verildi.

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