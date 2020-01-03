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  4. Avrupa Konseyi Başkanı Michel: "Irak’ta şiddet, provokasyon ve misilleme döngüsü sona ermeli"

Avrupa Konseyi Başkanı Michel: "Irak’ta şiddet, provokasyon ve misilleme döngüsü sona ermeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İran Devrim Muhafızları Komutanı Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin, "Son birkaç hafta içinde Irak’ta tanık olduğumuz şiddet, provokasyon ve misilleme döngüsü sona ermeli" dedi.Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Donald Trump’ın emri üzerine Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili açıklamada bulundu.

Avrupa Konseyi Başkanı Michel: "Irak’ta şiddet, provokasyon ve misilleme döngüsü sona ermeli"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İran Devrim Muhafızları Komutanı Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin, "Son birkaç hafta içinde Irak’ta tanık olduğumuz şiddet, provokasyon ve misilleme döngüsü sona ermeli" dedi.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Donald Trump’ın emri üzerine Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili açıklamada bulundu. Michel, "Son birkaç hafta içinde Irak’ta tanık olduğumuz şiddet, provokasyon ve misilleme döngüsü sona ermeli. Her ne pahasına olursa olsun daha fazla gerginlikten kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Irak çok kırılgan bir ülke"
Michel yaptığı açıklamada, "Irak çok kırılgan bir ülke olmaya devam ediyor. Çok fazla silah ve çok sayıda milis, Irak vatandaşlarının normal günlük yaşama dönüş sürecini yavaşlatıyor" dedi. Mevcut riskin terörist grupların güçlenmesi olduğunu belirten Michel, "Risk, tüm bölgede şiddetin yaygınlaştırılması ile dini ve milliyetçi gerginlik dönemlerinde gelişen belirsiz terör güçlerinin yükselişidir" şeklinde konuştu.
Irak’ın başkenti Bağdat’taki havaalanında düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürüldü. ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan’dan Irak’a, Suriye’den Lübnan’a, İran’ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak bilinen Süleymani’nin Trump’ın talimatıyla öldürüldüğünü açıklamıştı.

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