Avrupa Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye yaptırım mesajı: 'Doğu Akdeniz'de kedi-fare oyunu artık sona ermeli'

Yunanistan ile Türkiye arasında devam eden Doğu Akdeniz'de sondaj ve doğalgaz arama çalışması gerilimi, yaz aylarından bu yana devam ediyor. Avrupa Birliği zaman zaman yaptırımları gündeme getirse de, Almanya'nın arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sonucunda hiçbir zirvede bu konuda bir karar çıkmamıştı.

"Bence artık kedi-fare oyunu sona ermeli. 10 Aralık'ta Avrupa zirvesinde bu konuyu tartışacağız ve buna karşı elimizdeki imkanları kullanmaya hazırız."

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi sonrası Türkiye'nin "Birliğin diplomatik çabalarına rağmen Yunanistan'la tansiyonu düşürmek için adım atmadığını" ve bu zirvede AB ülkelerinin yaptırımları masaya yatıracağını söyledi:

Bunun üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kasım ayı sonunda yaptığı bir konuşmada ""Olaylar umduğumuz gibi gelişmedi" dedi:

"Türkiye'nin tartışmalı sularda doğal gaz arayışını, 10 Aralık'ta yapılacak bir sonraki AB zirvesinde masaya yatırma konusunda uzlaştık. Bu konuda hiçbir soru işareti yok. O zamana kadar yaşanacak gelişmeleri izleyeceğiz ve ona göre bir karar vereceğiz. Şu an başka bir şey söyleyemem ama bugüne kadar olayların umduğumuz şekilde gelişmediğini söyleyebilirim."

Yunanistan ve Fransa'nın yaptırım çağrıları karşılık bulmamıştı

Türkiye'nin Oruç Reis'i Eylül ayı ortasında geri çekmesi taraflar arasındaki yumuşamayı sağlamlaştırmış; Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yaptırım çağrıları AB içinde taraftar bulmamıştı.

1-2 Ekim'de yapılan AB zirvesinde de Türk-Yunan sorunlarının görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bu kapsamda Ankara-Brüksel ilişkilerinin yeniden canlandırılması için önemli kararlar alındı.

Ancak sonrasında AB ülkelerinin tavır değişikliğinde sadece Oruç Reis'in bölgeye yeniden gönderilmesi değil, Kıbrıs'ta Kapalı Maraş bölgesinin kısmen açılması ve Erdoğan'ın bölgeye yaptığı ziyaret de etkili olmuştu.