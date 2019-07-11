Avrupa Konseyi Başkanı Tusk’tan, Gürcistan halkına övgü

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rus provokasyonları karşısında Gürcistan halkının süregelen cesaretine övgüde bulundu.

Batum Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere iki günlüğüne Gürcistan’a gelen Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Gürcistan halkına övgüde bulunarak, "Küçük ama harika bir millet" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği’nin Doğu Ortaklığının 10. yıl dönümüne adanan konferansta konuşan Tusk, "Avrupa Konseyi Başkanı ve bir Polonyalı olarak, benim için Gürcistan sadece AB’nin önemli bir ortağı değil. Gürcistan özgürlük ve gurur, Gürcistan cesaret demektir. Sen küçük bir ülkesin ama harika bir milletsin. İmkansız şeylere ulaştınız, tüm farklılıklara rağmen özgür, bağımsız ve modern bir devlet için olan ortak bir amaç etrafında birleştiniz" dedi.

Gürcistan’ın Avrupa Birliği’nin Doğu Ortaklığındaki başarısını da öven Tusk, "Doğu Ortaklığı’nın ilk 10 yılına bakıldığında, bunun sayesinde ilişkilerimizin daha derin, daha yapılandırılmış ve daha öngörülebilir hale geldiği açıktır. Ukrayna, Gürcistan ve Moldova Cumhuriyeti ile ortaklık anlaşmaları, Ermenistan ile kapsamlı ve geliştirilmiş bir ortaklık anlaşması, Azerbaycan’la tamamlanmasına az kalan yeni bir çerçeve anlaşması yaptık ve Belarus ile daha şeffaf bir ilişki kurduk" açıklamasında bulundu.

Konferansta konuşan Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, "Doğu Ortaklığı, son on yılda AB ile ortak ülkeler arasındaki ilişkiyi yeni bir seviyeye getiren etkili bir siyasi proje haline geldi" dedi.

Donald Tusk daha sonra Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zourabichvili ile görüşmede bulundu ve ortak basın toplantısına katıldı. Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile de görüşen Tusk’un temasları devam ediyor.

