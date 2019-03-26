Avrupa Konseyi heyeti 31 Mart yerel seçimlerini izleyecek

Avrupa Konseyinden bir heyet, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri izlemek üzere yarın Türkiye'ye gelecek.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20 ülkeden 22 gözlemcinin yer aldığı heyet, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri izlemek üzere 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Heyet, ilk olarak Ankara'da Yüksek Seçim Kurulunda temaslarda bulunacak.

Andrew Dawson başkanlığındaki heyet, 28-29 Mart'ta Ankara'daki diplomatik misyonlar, devlet yetkilileri, STK'ler, düşünce kuruluşları, medya ve siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Heyettekiler seçim günü gruplara ayrılarak, sandık merkezlerinde seçim prosedürlerini gözlemlemek üzere Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde çalışmalarda bulunacak.

Heyet Başkanı Dawson, seçimin ardından 1 Nisan'da Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısıyla ilk değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacak.

