HABER

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Ankara Barosunu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:56 | Son Güncelleme

AVRUPA Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ve beraberindeki heyet, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'ni ziyaret etti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Ankara Barosunu ziyaret etti

Özkan ARSLAN/ ANKARA, (DHA)- AVRUPA Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ve beraberindeki heyet, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'ni ziyaret etti.
Ankara Barosu'nda gerçekleşen ziyarete, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Aşkın Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Meltem Akyol, İnsan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Kerem Altıparmak, İnsan Hakları Merkezi Divan Üyeleri Avukatlar Ziynet Özçelik, Ufuk Can Mahanoğlu ve Sercan Aran katıldı. Görüşmede, Ankara başta olmak üzere Türkiye genelindeki hak ihlalleri, OHAL sonrası yargının durumu, insan hakları savunucularına yönelik hak ihlalleri konusunda bilgi alış verişinde bulunulduğu öğrenildi. Düşünce ve ifade özgürlüğü alanındaki gelişmeler konusunda temas ve incelemelerde bulunmak üzere 1 Temmuz'da Türkiye'ye gelen Dunja Mijatovic ve beraberindeki heyetin, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiği, dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Ankara Barosunu ziyaret etti

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Sözleşmelilerden, milletvekillerine 'eşitlik' mektubuSözleşmelilerden, milletvekillerine 'eşitlik' mektubu
Bakan Pakdemirli Sırbistan'daBakan Pakdemirli Sırbistan'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı: Soruşturmaya yer yok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Fuhuş baskını! Akılalmaz düzenek

Fuhuş baskını! Akılalmaz düzenek

Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolu mezuniyet

Boğaziçi'nde protestolu mezuniyet

Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu

PTT şubesi soyuldu! Çok sayıda polis sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.