Avrupa Konseyi İtalya’yı eleştirdi, Salvini Türkiye üzerinden yanıt verdi

Salvini, "Strasbourg, Türkiye gibi pek de demokrasi ve insan haklarının kalesi sayılamayacak bir ülkenin de üyeleri arasında yer almasından rahatsızlık duymuyor" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde dün kabul edilen İtalya gözlem raporunda "Politikacıların nefret söylemlerindeki artıştan; özellikle medya ve internetteki ırkçı, yabancı düşmanı, Roman karşıtı tutumun yükselişinden duyulan endişe" dile getirildi. İtalyan basınındaki haberlere göre raporda, hükümetin göçmenleri taşıyan yardım gemilerine liman kapama politikası da eleştirildi.

Bu raporun ardından, Avrupa Konseyi'nin insan kaçakçılığı ile mücadele birimi GRETA tarafından bugün yayımlanan raporda da İtalyan hükümetinin uygulamaya soktuğu "güvenlik kararnamesi" yüzünden insan kaçakçılığı kurbanlarının yardım hizmetlerine erişiminin risk altına girebileceği vurgulandı.

Raporda İtalya'ya "göçmenlerin ve refakatsiz çocukların insan kaçakçılığı ve istismardan daha iyi biçimde korunması" çağrısı yapıldı.

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