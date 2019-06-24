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Avrupa Konseyi'nden İstanbul seçimi açıklaması! 30 ilçede gözlem yaptılar

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2019 16:54 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti Başkanı Andrew Dawson, İstanbulluların gergin şartlar altında olsa da, iyi organize edilmiş ve şeffaf bir seçimle büyükşehir belediye başkanını seçtiğini ifade etti.

Avrupa Konseyi'nden İstanbul seçimi açıklaması! 30 ilçede gözlem yaptılar

Kongre'den yapılan yazılı açıklamada, Türk yetkililerin daveti üzerine 13 ülkeden gelen 14 gözlemcinin İstanbul'da 30 semtte toplam 90 sandıkta gözlem yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve heyete başkanlık eden İngiliz üye Andrew Dawson, oy verme merkezlerinin çoğunda sandık görevlilerinin işlerini iyi bir şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

Dawson, genel olarak 10,5 milyon seçmenin çoğunluğu için oy vermenin düzenli şekilde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulundu.

Demokratik seçimlerin sadece oy saymayla sınırlı olmadığını vurgulayan Dawson, halkın iradesine saygı duyulması, tüm adayların adil ve eşit fırsatlara sahip olmasının sağlanmasının gerektiğinin altını çizdi.

Dawson, demokratik seçimlerin her şeyden önce Avrupa Konseyinin temel değerleri olan demokrasi, hukukun üstünlüğü, yasal güvence, insan hakları, ifade ve basın özgürlüğü anlamına geldiğini belirtti.

"YSK'NIN AÇIKLAMA BORCU VAR"

YSK'nın seçimin iptali konusunda Kongre ve daha da önemlisi Türk halkına, sandık başkanlarının memur olmamasının seçimleri nasıl etkilediği konusunda açıklama borcu bulunduğunu kaydeden Dawson, Avrupa Konseyi avukatları ve Venedik Komisyonu uzmanlarından, bu konuyu daha derinlemesine incelemelerini ve 31 Mart İstanbul seçimlerinin iptali konusunda yasal görüşlerini hazırlamalarını isteyebileceklerini vurguladı.

"Seçim kuralları adil olmalı, seçimlerden önce ve sonra tutarlı şekilde uygulanmalıdır." ifadesini kullanan Dawson, Avrupa Konseyinin ilgili bağlayıcı maddeleri çerçevesinde, adaylıkları kabul edilen kişilerin kazanmaları halinde göreve gelebilmeleri gerektiğine işaret etti.

"İYİ ORGANİZE EDİLMİŞ VE ŞEFFAF BİR SEÇİM"

Dawson, dün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin de "İstanbullular, gergin şartlar altında da olsa, iyi organize edilmiş ve şeffaf bir seçimle yeni belediye başkanı seçti. Sonuç çok açık. Seçmenlerin serbestçe ifade ettiği iradeye saygı gösterileceğini umuyoruz. Seçimler konusunda karar verecek en iyi yer mahkeme değil, sandıktır. Oy verme merkezleri, seçmenlerle dolu olmalı. Avukatlarla doldurulmaları gerekmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Kongre'nin yenilenen İstanbul seçimleri dahil yerel seçimlere ilişkin hazırlayacağı raporun 28 Haziran'da Brüksel'deki Kongre Toplantısı'nda, 3 Temmuz'da Oslo'da Kongre İzleme Komitesi Toplantısı'nda görüşüleceği ve 29-31 Ekim'de Strazburg'da yapılacak Kongre Genel Kurul Toplantısı'na sunulacağı kaydedildi. (AA)

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Avrupa Konseyi istanbul seçimi Andrew Dawson 23 Haziran İstanbul seçimleri

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