Avrupa Konseyi'nden İstanbul seçimi açıklaması! 30 ilçede gözlem yaptılar

Kongre'den yapılan yazılı açıklamada, Türk yetkililerin daveti üzerine 13 ülkeden gelen 14 gözlemcinin İstanbul'da 30 semtte toplam 90 sandıkta gözlem yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve heyete başkanlık eden İngiliz üye Andrew Dawson, oy verme merkezlerinin çoğunda sandık görevlilerinin işlerini iyi bir şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

Dawson, genel olarak 10,5 milyon seçmenin çoğunluğu için oy vermenin düzenli şekilde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulundu.

Demokratik seçimlerin sadece oy saymayla sınırlı olmadığını vurgulayan Dawson, halkın iradesine saygı duyulması, tüm adayların adil ve eşit fırsatlara sahip olmasının sağlanmasının gerektiğinin altını çizdi.

Dawson, demokratik seçimlerin her şeyden önce Avrupa Konseyinin temel değerleri olan demokrasi, hukukun üstünlüğü, yasal güvence, insan hakları, ifade ve basın özgürlüğü anlamına geldiğini belirtti.

"YSK'NIN AÇIKLAMA BORCU VAR"

YSK'nın seçimin iptali konusunda Kongre ve daha da önemlisi Türk halkına, sandık başkanlarının memur olmamasının seçimleri nasıl etkilediği konusunda açıklama borcu bulunduğunu kaydeden Dawson, Avrupa Konseyi avukatları ve Venedik Komisyonu uzmanlarından, bu konuyu daha derinlemesine incelemelerini ve 31 Mart İstanbul seçimlerinin iptali konusunda yasal görüşlerini hazırlamalarını isteyebileceklerini vurguladı.