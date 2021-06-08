HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa Konseyi: Ocak 2020 itibarıyla Türkiye'de nüfusun yüzde 1'i tutuklu ya da denetimli serbestlik altında

Avrupa Konseyi: Ocak 2020 itibarıyla Türkiye'de nüfusun yüzde 1'i tutuklu ya da denetimli serbestlik altında

08.06.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konsey'in açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de cezaevinde ya da denetimli serbestlik kapsamında bulunanların oranı, Avrupa ortalamasının üç katından fazla. Türkiye, denetimli serbestlik altındaki kişilerin sayısında Avrupa'da Polonya'dan sonra ikinci sırada.

Avrupa Konseyi: Ocak 2020 itibarıyla Türkiye'de nüfusun yüzde 1'i tutuklu ya da denetimli serbestlik altında

Avrupa Konseyi'nin açıkladığı son verilere göre, Ocak 2020 itibarıyla Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 1'i cezaevinde ya da denetimli serbestlik kapsamında bulunuyor.

İsviçre'deki Lozan Üniversitesi'nin Avrupa Konseyi için hazırladığı rapora göre, Türkiye'deki her 100 bin kişiden 984'ü, 31 Ocak 2020 itibarıyla tutuklu ya da denetimli serbestlik uygulaması altında.

Avrupa'da başı çeken bu oran, Avrupa ortalamasının 3 katından fazla. Avrupa ortalamasına göre her 100 bin kişiden 265'i aynı kapsamda yer alıyor.

Öte yandan raporda, 2020'de Türkiye'de denetimli serbestlik kapsamında bulunan kişi sayısının 2019'a kıyasla yüzde 6,1 arttığı kaydedildi.

Türkiye denetimli serbestlik sıralamasında ikinci sırada

Denetimli serbestlik altındaki kişilerin sayısında Avrupa'da ilk üç ülke, 100 bin kişide 643 kişiyle Polonya, 627 kişiyle Türkiye ve 568 kişiyle Litvanya. Bu ülkeleri 562 kişiyle Gürcistan takip ediyor.

Avrupa ortalaması ise 100 bin kişiden 149 kişinin denetimli serbestlik kapsamında bulunduğunu gösteriyor.

Raporda, Gürcistan, Litvanya ve Türkiye gibi ülkelerde, hem denetimli serbestlik hem de tutukluluk oranlarının aynı anda yüksek olduğunun altı çiziliyor. Rapora göre bu durum, denetimli serbestlik gibi uygulamaların tutukluluğa alternatif olarak uygulanmadığını, bunlara ilave tedbir olarak başvurulduğunu gösteriyor.

Avrupa genelinde ise tutukluluk yerine uygulanan tedbir ve yaptırımların 2019-2020 yıllarında yüzde 3 artış gösterdiği belirtildi. 31 Ocak 2020 itibarıyla Avrupa'da 1 milyon 500 bin 547 kişi denetimli serbestlik altında bulunuyor.

Cezaevi

Uygulamanın en çok arttığı ülkeler, Sırbistan, Azerbaycan ve İspanya oldu. Ermenistan, Bulgaristan ve Yunanistan'da ise uygulama kapsamındaki kişi sayısı azaldı.

Avrupa'da tutukluluğun alternatifi olarak uygulanan denetimli serbestlik tedbirlerinin yaygınlaşmasının, kişilerin özgürlüğünün asgari düzeyde sağlanması için önemli bir gösterge olduğu kabul ediliyor.

Tutukluluğun alternatifi olarak uygulanan tedbirler arasında, elektronik gözetim, kamu hizmeti, ev hapsi, şartlı salıverilme gibi uygulamalar var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Ülkede bu görüntüler olay olduÜlkede bu görüntüler olay oldu
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri

En Çok Okunan Haberler

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.