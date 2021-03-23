Avrupa Konseyi Organından Türkiye’ye İstanbul Sözleşmesi Çağrısı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik tepki geldi. Kongre’nin Hollandalı başkanı Leendert Verbeek Türkiye’ye kararını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada Avrupa Konseyi’nin önde gelen organlarından biri olan Yerel ve Bölgesel Yetkililer Kongresi’nin, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı konusunda endişelerini dile getiren 47 üyeli Avrupa Konseyi’nin diğer liderleriyle hemfikir olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi’nin önemli bir anlaşmasıdır. Sözleşme kadınlara yönelik şiddeti, aile içi şiddeti engelleyerek, ortadan kaldırarak ve suçluların yargılanmasını sağlayarak kadınların korunmasına yönelik yasal bir çerçeve oluşturmuştur” denildi.

İstanbul Sözleşmesi’nin Avrupa Konseyi’nin dönem başkanının Türkiye olduğu dönemde 10 yıl önce İstanbul’da imzaya açıldığı ve derhal Türkiye tarafından imzalanarak bir sonraki yıl da meclis tarafından da onandığı hatırlatıldı.