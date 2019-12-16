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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden Gürcistan'da "diaspora" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:45 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden Gürcistan'da "diaspora" konferansı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Diaspora Politikaları Parlamenterler Ağı tarafından "Devletin İnşa Sürecinde Aktif Diaspora Katılımı" konulu konferans düzenlendi.

Başkent Tiflis'te bir otelde düzenlenen konferansın açılışına Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, MHP İstanbul milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi Arzu Erdem, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığından Kenan Arpacıoğlu ile çeşitli ülkelerden temsilciler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Zurabişvili, hemen her ülkenin yurt dışında diasporası bulunduğuna dikkati çekerek bu tür konferansların ülkelerin kalkınmasına katkı sağladığını söyledi.

Açılış töreninin ardından AA muhabirine konuşan Arzu Erdem, Tiflis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Özelikle AB üyesi ülkeler göç konuları ve diasporalarla ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili buradan bilgi alacalar. Çünkü bu konuda en büyük emeği aslında bu coğrafya sarf ediyor. Bununla ilgili biz de gerekli bilgilendirmeleri ülkemiz adına yapacağız." şeklinde konuştu.

Erdem, ilk oturumda "Gürcü Diaspora Modeli" üzerinde konuşacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin diaspora konusunu hep en üst seviyede tuttuğunu ifade eden Erdem, diğer ülkelerle bu konuda iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem

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