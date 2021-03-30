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Avrupa Konseyi Parlamentosu’ndan Türkiye ziyareti

30.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı (AKPM) Rik Daems, Ankara'yı ziyaretinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Daems temasları kapsamında muhalefet partileriyle de buluştu

Avrupa Konseyi Parlamentosu’ndan Türkiye ziyareti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı (AKPM) Rik Daems, Ankara'yı ziyaretinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Daems temasları kapsamında muhalefet partileriyle de buluştu.

AKPM Başkanı Daems, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Konseyi kapsamında imza attığı İstanbul Sözleşmesi’nden 20 Mart’ta Erdoğan’ın kararıyla çekilmesi sonrasında bugün başkentte temaslarda bulundu.

Daems, önce Türkiye’de kadın hak örgütlerinin tepkilerine rağmen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alan Erdoğan ile baş başa bir görüşme düzenledi. Görüşmeye ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Daems, bu görüşmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altındaki muhalefet partilerini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKPM Başkanı Daems ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara Milletvekili Haluk Koç ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.

Daems, İyi Parti’de de Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ile görüştü.

CHP ve İyi Parti’den AKPM Başkanı Daems ile yapılan görüşmelere dair açıklama yapılmadı.

HDP’den “parti kapatma görüşüldü” açıklaması geldi

Daems, HDP Grubu’nu ziyaretindeyse, Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Feleknas Uca ve Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy ile bir araya geldi.

HDP’den yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede HDP’nin kapatılmasına ilişkin hukuksuz yargı süreci, başta Selahattin Demirtaş kararı olmak üzere AİHM kararlarına uyulmamasının sebep olduğu siyasi ve hukuki sonuçlar, İstanbul Sözleşmesi’nin iktidar tarafından feshedilmesinin yaratabileceği sonuçlar ve bu konuda atılabilecek adımlar gündemdeydi. Buldan ve Sancar, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilkelerin pazarlık konusu olarak Avrupa Konseyi'ne yansımaması gerektiğine dair görüşlerini aktardı” denildi.

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