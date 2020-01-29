HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avrupa Konseyi, Polonya'yı takibe aldı

Avrupa Konseyi, Polonya'yı takibe aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 02:51 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi, Polonya'yı takibe aldı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Polonya'da parlamentoda kabul edilen yargı sistemine yönelik düzenlemeleri içeren yasanın yargının bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, bu ülkeyi takibe aldı.

Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden AKPM Kış Dönemi Genel Kurulu'nda, yargı sistemine yönelik düzenlemeleri içeren yasanın yargının bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü ihlal etmesi nedeniyle Polonya'yı takibe alan karar tasarısı kabul edildi.

Karar, 37 "hayır" oyuna karşılık 140 "evet" oyuyla kabul edildi. Bir parlamenter ise çekimser oy kullandı.

Siyasetçilerin bu düzenlemeyle yargıya müdahale ettiği belirtilen kararda, bu durumun demokratik devletin prensiplerine aykırı olduğu kaydedildi.

Kararda, Polonya hükümetini bu yasayı gözden geçirmeye Avrupa Konseyi'nin bu konudaki önerilerini dikkate almaya davet edildi.

AKPM, takibe aldığı ülkeye sıklıkla, incelemelerde bulunmak üzere iki raportör gönderiyor, söz konusu ülkenin yetkilileriyle görüşmeler yapıyor ve Avrupa Konseyi'ne karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusunda rapor hazırlıyor.

- Polonya ve AB'yi karşı karşıya getiren yasa

Varşova ve Brüksel arasında gerginliğe yol açan yasaya ilişkin Polonya Yüksek Mahkemesi, hakimlerin bağımsızlığını ciddi anlamda tehdit eden tasarının hükümetle hemfikir olmayan hakimlerin görevden uzaklaştırılmasına neden olabileceğini belirtmiş, tasarının yasalaşması halinde ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasının gerekebileceği uyarısında bulunmuştu.

Polonya Anayasa Mahkemesi Sözcüsü Michal Laskowski de ülke basınına yaptığı açıklamada, "Tasarı birçok açıdan Polonya Anayasası'nı ihlal ediyor. Tasarının kabulü uluslararası alanda çok kötü sonuçlar doğurabilir." demişti.

Avrupa Halk Partisi Başkanı Donald Tusk ise iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'ne (PİS) karşı sert tutum sergilenmesi gerektiğini belirterek, Polonyalılara eylem yapmaları çağrısında bulunmuştu. Ancak bütün tepkilere rağmen geri adım atmayan PİS, 20 Aralık'ta yasayı 233 evet oyuyla meclisten geçirmeyi başarmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pasaport nereden alınır?Pasaport nereden alınır?
Yanığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?Yanığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Polonya

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışında

Karabük'te Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Son dakika! Manisa ve Marmaris açıklarında deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.