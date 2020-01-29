Avrupa Konseyi, Polonya'yı takibe aldı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Polonya'da parlamentoda kabul edilen yargı sistemine yönelik düzenlemeleri içeren yasanın yargının bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, bu ülkeyi takibe aldı.

Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden AKPM Kış Dönemi Genel Kurulu'nda, yargı sistemine yönelik düzenlemeleri içeren yasanın yargının bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü ihlal etmesi nedeniyle Polonya'yı takibe alan karar tasarısı kabul edildi.

Karar, 37 "hayır" oyuna karşılık 140 "evet" oyuyla kabul edildi. Bir parlamenter ise çekimser oy kullandı.

Siyasetçilerin bu düzenlemeyle yargıya müdahale ettiği belirtilen kararda, bu durumun demokratik devletin prensiplerine aykırı olduğu kaydedildi.

Kararda, Polonya hükümetini bu yasayı gözden geçirmeye Avrupa Konseyi'nin bu konudaki önerilerini dikkate almaya davet edildi.

AKPM, takibe aldığı ülkeye sıklıkla, incelemelerde bulunmak üzere iki raportör gönderiyor, söz konusu ülkenin yetkilileriyle görüşmeler yapıyor ve Avrupa Konseyi'ne karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusunda rapor hazırlıyor.