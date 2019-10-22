HABER

Avrupa Konseyi: 'Suriye’de Sözde Ateşkese Aldanmıyoruz'

22.10.2019 19:00 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekatı kınadı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan askerlerini bölgeden çekmesini istedi

Avrupa Konseyi: 'Suriye’de Sözde Ateşkese Aldanmıyoruz'

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekatı kınadı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan askerlerini bölgeden çekmesini istedi.

Tusk, Avrupa Konseyi’nin bulunduğu Fransa’nın Strasbourg kentinde yaptığı açıklamada “kimse geçen hafta Türkiye ile ABD’nin yaptığı sözde ateşkese aldanmıyor” ifadelerini kullandı.

Tusk, Avrupa Birliği üyeliği adayı Türkiye’nin askeri operasyonunu kalıcı olarak durdurması, askerlerini çekmesi ve uluslararası insani hukuka saygılı olması gerektiğini kaydetti.

Tusk bunun dışındaki her hamlenin kabul edilemez ölçüde ızdırap kaynağı olacağını, IŞİD için zafer anlamına geleceğini ve Avrupa güvenliği için büyük tehdit oluşturacağını söyledi.

BM: “80 bin çocuk yerlerinden edildi”

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF ise Suriye’de 9 Ekim’den bu yana yerlerinden edilen çocukların sayısının 80 bin olduğunu bildirdi. UNICEF’e göre bu süre zarfında beş çocuk hayatını kaybetti, 26 kişiyse yaralandı.

UNICEF, 2 bin çocuğun Irak’ın Kürdistan bölgesine Sahela ve El Velid sınır kapılarından girdiğini ve Dohuk’taki Badaraş kampına yerleştirildiklerini aktardı.

UNICEF bölgedeki su kaynaklarının ve altyapısının da birçok yerde onarılmaya başlandığını kaydetti. Örgüt, Haseke’ye 16 bin litre yakıt sağlandığını da açıkladı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Son konuşmasını yapan Juncker: Aptal milliyetçilikle mücadele edinSon konuşmasını yapan Juncker: Aptal milliyetçilikle mücadele edin
Oslo’da silahlı şüpheli ambulans kaçırdıOslo’da silahlı şüpheli ambulans kaçırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İğrenç olay! Güvenlik kameralarında görünce ortalık karıştı

İğrenç olay! Güvenlik kameralarında görünce ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hepiniz satılmışsınız ulan! multicilere köle muamelesi kapan pisliğin içinde barındıran sizsiniz! kalkmışlar birde bize insanlık dersi vermeye çalışıyorlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'dan 'Suriye'de güvenli bölge' açıklaması!

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Avam Kamarasında Brexit için kritik gün

Avam Kamarasında Brexit için kritik gün

Almanya'dan Türkiye açıklaması: Rahatsızlık yarattı

Almanya'dan Türkiye açıklaması: Rahatsızlık yarattı

Hadsiz teklif: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

Hadsiz teklif: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

Suriyeli Kürtlerden ABD askerlerine taşlı patatesli uğurlama!

Suriyeli Kürtlerden ABD askerlerine taşlı patatesli uğurlama!

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı!

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.