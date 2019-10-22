Avrupa Konseyi: 'Suriye’de Sözde Ateşkese Aldanmıyoruz'

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekatı kınadı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan askerlerini bölgeden çekmesini istedi.

Tusk, Avrupa Konseyi’nin bulunduğu Fransa’nın Strasbourg kentinde yaptığı açıklamada “kimse geçen hafta Türkiye ile ABD’nin yaptığı sözde ateşkese aldanmıyor” ifadelerini kullandı.

Tusk, Avrupa Birliği üyeliği adayı Türkiye’nin askeri operasyonunu kalıcı olarak durdurması, askerlerini çekmesi ve uluslararası insani hukuka saygılı olması gerektiğini kaydetti.

Tusk bunun dışındaki her hamlenin kabul edilemez ölçüde ızdırap kaynağı olacağını, IŞİD için zafer anlamına geleceğini ve Avrupa güvenliği için büyük tehdit oluşturacağını söyledi.

BM: “80 bin çocuk yerlerinden edildi”

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF ise Suriye’de 9 Ekim’den bu yana yerlerinden edilen çocukların sayısının 80 bin olduğunu bildirdi. UNICEF’e göre bu süre zarfında beş çocuk hayatını kaybetti, 26 kişiyse yaralandı.

UNICEF, 2 bin çocuğun Irak’ın Kürdistan bölgesine Sahela ve El Velid sınır kapılarından girdiğini ve Dohuk’taki Badaraş kampına yerleştirildiklerini aktardı.

UNICEF bölgedeki su kaynaklarının ve altyapısının da birçok yerde onarılmaya başlandığını kaydetti. Örgüt, Haseke’ye 16 bin litre yakıt sağlandığını da açıkladı.

