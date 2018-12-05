Tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktı

Öte yandan cezaevi çalışanlarının sayısı da yüzde 92 arttı. Türkiye, çalışan başına 4 tutuklunun ve hükümlünün düştüğü Makedonya'nın ardından 3,7 tutuklu ve hükümlü oranıyla Avrupa'da ikinci oldu.

2015'te Türkiye'deki cezaevi kapasitesi ise 171 bin oldu. Böylece cezaevlerinde kişi sayısı kapasiteyi aştı.

Türkiye'de 2014 itibarıyla cezaevine giren bir kişi ortalama 29,9 ay hapiste kalıyor. Bu, Romanya ve Portekiz'in ardından Avrupa'daki en uzun üçüncü süre.

Avrupa Konseyi, 2015 itibarıyla Türkiye'de nüfusun binde 2,2'sinin cezaevinde olduğunu tespit etti. Türkiye bu oranla, 5 eski Sovyet cumhuriyetinin ardından Avrupa'da 47 ülke arasında 6. sırada.

CEZAEVİ NÜFUSUNUN ARTTIĞI TEK YIL 2012 OLDU

Rapora göre Türkiye'de 2014 itibarıyla cezaevlerindeki hükümlülerin en fazla işlediği suç soygun ve hırsızlık: Toplam 54 bin 671 kişi soygun ve hırsızlık suçundan hükümlü.

Bunu cinayet ve cinayet girişimi (24 bin 502), uyuşturucu (23 bin 589), saldırı ve darp (19 bin 589) ve tecavüz (12 bin 253) takip ediyor.

Hükümlü sayısında en fazla artışın yaşandığı suç türü ise tecavüz oldu. 2013'te cezaevinde 523 tecavüz hükümlüsü bulunurken bu sayı 2014'te 4 bin 293'e, 2015'te de 12 bin 253'e çıktı.

Verileri Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği sorularla toplayan Avrupa Konseyi, cezaevlerinde ölüm oranının 2005-2014 arası yüzde 162 arttığını, intihar oranının ise yüzde 37 azaldığını tespit etti.

HÜKÜMLÜLERİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR

Cezaevleri bütçesi de bu süreçte yüzde 74 artış gösterdi. Türkiye, eski komünist ülkelerin ardından mahpus başına günlük 21,7 euro harcamayla Avrupa'da en az harcama yapan 15. ülke oldu.

AVRUPA KONSEYİ NEDİR?

Avrupa'da Kazakistan, Belarus ve Vatikan dışında kalan ve uluslararası toplum tarafından tanınan tüm ülkelerin üye olduğu bir uluslararası yapıdır. 1949'da 10 Avrupa ülkesi tarafından kuruldu, üç ay sonra Türkiye ve Yunanistan da katıldı. Konsey'in en önemli adımı 1950'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmek oldu. Üye devletlerin sözleşmeye uyup uymadığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından denetleniyor.



