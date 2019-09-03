Avrupa Konseyi: Türkiye'de yargı bağımsızlığı aşındı

Mijatovic, "Yargı bağımsızlığının ciddi şekilde aşındığı" uyarısında bulundu."Hakimlerin ve Yargının Bağımsızlığı Tehdit Altında" başlıklı bir yazılı değerlendirme yapan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Türkiye'deki yargının bağımsızlığına ilişkin görüş bildirdi.

Yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu üye ülkeler arasında Macaristan, Polonya, Romanya ile birlikte Türkiye'yi de gösteren Mijatovic, Türk mahkemelerinin bağımsızlığının 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki Olağanüstü Hal sürecinde zarar gördüğünü söyledi.

Türkiye'ye yaptığı son ziyaretinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konularına değindiğini ifade eden Mijatovic, "Türkiye'de yargı bağımsızlığının olağanüstü hal ve sonrasında ciddi şekilde aşındığı konusunda endişeliyim" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili anayasa değişikliklerinin Avrupa Konseyi standartlarına "açıkça aykırı olduğunu" konusunda fikrini dile getirdiğini söyleyen Mijatovic, "Bazı hükümetler ve politikacılar yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını ve verimliliğini korumak ve güçlendirmek yerine, yargıya müdahale ediyor ve hatta hakimlere yönelik tehditlere başvuruyorlar" dedi.