Avrupa Konseyi: "Türkiye'yi Kavala'yı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz"

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'yi, cezaevindeki iş adamı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'yı derhal serbest bırakmaya ve Anayasa Mahkemesi'nin, Kavala'nın şikayetiyle ilgili incelemesini daha fazla gecikmeksizin tamamlamasını sağlamaya çağırdı. Komite "Kavala'nın serbest bırakılması için yetkilileri bir kez daha güçlü bir şekilde uyarıyoruz" dedi.

Avrupa Konseyi'nin 47 üyesinin katıldığı Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını incelemek için 1-3 Aralık tarihlerinde bir araya geldi. Komite, bir önceki toplantısında Kavala dosyasıyla ilgili bir ara karar alarak Türkiye'den, AİHM'in Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin kararını uygulamasını istemişti.

Kavala, 18 Ekim 2017 tarihinde, Türkiye'de hükümeti ve anayasal düzeni zor ve şiddet yoluyla devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklandı. Aralık 2019'da, Avrupa Mahkemesi, Kavala'nın, "özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal etmek için yeterli delil olmadığına" ve yargılamanın makul sürelerde yapılmadığına hükmederek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, (AİHS) 5/1 ve 5/4 maddelerinin ihlal edildiğine karar verdi.