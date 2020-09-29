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Avrupa Konseyi Uygulanmayan AİHM Kararları İçin Toplandı

29.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından karar alınan ve üye devletleri bağladığı halde uygulanmaya konmayan dosyaları görüşmek üzere Strasbourg'da toplandıeur

Avrupa Konseyi Uygulanmayan AİHM Kararları İçin Toplandı

Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından karar alınan ve üye devletleri bağladığı halde uygulanmaya konmayan dosyaları görüşmek üzere Strasbourg'da toplandı. Toplantıda Türkiye’de tutuklu işadamı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu, 13 ülkeden 30'u aşkın dosya ele alınacak.

Bakanlar Komistesi, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında, son 3 aylık AİHM kararlarını ve bunların uygulanmasını denetlemek üzere Fransa'nın Strasbourg kentinde toplandı. Toplantıda, ayrıntılı olarak Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna'yı ilgilendiren dava dosyaları gündeme alındı.

Komite 3 gün sürecek toplantısında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46'ıncı maddesiyle düzenlenen "AİHM kararları ilgili devletler için bağlayıcıdır" ilkesinden hareketle, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konusunu denetleyecek.

Osman Kavala dosyası da gündemde

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ele alacağı dosyalar arasında Gezi olaylarını desteklediği ve planladığı iddiasıyla halen tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala'nın yanısıra, Ovacık'ta siyanürlü altın aranmasına karşı çıkan "Sefa Taşkın ve 10 Bergamalı" hakkındaki dosyayla, tutukluluk sırasında polis ve jandarma muamelesine karşı AİHM'e giden Ulaş Batı ve diğer kişileri içeren dosyayı ele alacak.

AİHM, 10 Aralık 2019'da Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) “özgürlük ve güvenlik hakkı”nı düzenleyen 5/1'inci maddesi ile, “alıkonulmanın yasallığına ilişkin hızlı karar hakkı”nı düzenleyen 5/4'üncü maddesine aykırı olduğunu kararlaştırmıştı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 4 Eylül 2020'deki toplantısında, Türkiye'ye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) serbest bırakılması yönünde karar aldığı işadamı Osman Kavala'nın tutukluluğunun derhal sona erdirilmesi çağrısı yaptı. Bakanlar Komitesi, Türkiye'den Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını garanti etmesini istedi.

AİHM tarafından alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle görevli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'in Aralık 2019'da, Kavala'nın "uzun tutukluluk halini gerektirecek yeterli delil olmaması nedeniyle özgürlük haklarının ihlal edildiği, yargılamanın makul sürelerde yapılmaması nedeniyle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, özgürlük ve güvenlik haklarının ihlali ile ilgili maddelere uyulmadığı" kararını hatırlattı.

Bakanlar Komitesi, Kavala'nın tutuklanmasının ve duruşma öncesi tutukluluğunun, "susturma ve diğer insan hakları savunucularına gözdağı verme" amaçlı olduğunun da mahkeme tarafından tespit edildiğinin altını çizmişti.

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