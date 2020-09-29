Avrupa Konseyi Uygulanmayan AİHM Kararları İçin Toplandı

Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından karar alınan ve üye devletleri bağladığı halde uygulanmaya konmayan dosyaları görüşmek üzere Strasbourg'da toplandı. Toplantıda Türkiye’de tutuklu işadamı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu, 13 ülkeden 30'u aşkın dosya ele alınacak.

Bakanlar Komistesi, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında, son 3 aylık AİHM kararlarını ve bunların uygulanmasını denetlemek üzere Fransa'nın Strasbourg kentinde toplandı. Toplantıda, ayrıntılı olarak Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna'yı ilgilendiren dava dosyaları gündeme alındı.

Komite 3 gün sürecek toplantısında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46'ıncı maddesiyle düzenlenen "AİHM kararları ilgili devletler için bağlayıcıdır" ilkesinden hareketle, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konusunu denetleyecek.

Osman Kavala dosyası da gündemde

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ele alacağı dosyalar arasında Gezi olaylarını desteklediği ve planladığı iddiasıyla halen tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala'nın yanısıra, Ovacık'ta siyanürlü altın aranmasına karşı çıkan "Sefa Taşkın ve 10 Bergamalı" hakkındaki dosyayla, tutukluluk sırasında polis ve jandarma muamelesine karşı AİHM'e giden Ulaş Batı ve diğer kişileri içeren dosyayı ele alacak.