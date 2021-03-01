Avrupa Konseyinde Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısı

Uluslararası faaliyet gösteren üç insan hakları kuruluşu, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uymayan Türkiye'ye karşı Avrupa Konseyi'nin harekete geçmesi çağrısı yaptı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesinin (TLSP) Avrupa Konseyi'nin siyasi karar alma organı olan ve AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Bakanlar Komitesine yaptığı başvuruda, "Türkiye'nin AİHM'in Kavala'nın serbest bırakılması kararına bariz bir şekilde kayıtsız kalması, Bakanlar Komitesinin Türkiye'ye karşı ihlal süreci başlatmasını tetiklemelidir" ifadesine yer verildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü kıdemli hukuk danışmanlarından Aisling Reidy, Bakanlar Komitesi'nin Mart ayında gerçekleştireceği toplantıya atıfla, "Komitenin, AİHM kararlarının bağlayıcı olduğunu ve uygulanmamasının ek önlemler gerektirecek ciddi bir ihlal anlamına geldiğiniTürkiye'ye karşı hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde netleştirmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Türkiye'nin üyeliği askıya alınabilir Bakanlar Komitesi, AİHM kararlarına uymayan Avrupa Konseyi üyesi ülkelere karşı ihlal süreci başlatma yetkisine sahip. Bu yetki ilk olarak 2017 yılında, hapisteki muhalif politikacı Ilgar Mammadov'un koşulsuz olarak serbest bırakılması yönündeki AİHM kararına direnen Azerbaycan'a karşı kullanılmıştı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 46'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasına dayanan ihlal sürecinin başlatılabilmesi için Bakanlar Komitesi'nde üçte ikilik oy çoğunluğu gerekiyor. Süreç başlatıldığında karara uyumsuzluğun tespiti için dosya yeniden AİHM'e gönderiliyor. AİHM'in bağlayıcı karara uyulmadığını teyit etmesi durumunda Bakanlar Komitesi söz konusu ülkenin Avrupa Konseyindeki üyeliği ya da oy hakkının askıya alınması gibi ek önlemlere karar verebiliyor. Bakanlar Komitesi Mart'ta toplanıyor Bakanlar Komitesi Kavala davasında AİHM kararının uygulanması için Türkiye'ye defalarca çağrıda bulunmuş ve geçen yıl 3 Aralık'ta açıkladığı ara kararda AİHM kararı uyarınca Kavala'nın koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep etmişti. Ancak Türk mahkemeleri Aralık'tan bu yana Kavala'nın tutukluluğunu dört kez daha uzattı.