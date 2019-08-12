Bu kategoride Türkiye de bulunuyor.Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi çatısı altındaki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) Almanya'daki milletvekilleri, hâkimler ve savcılarla ilgili yolsuzluk raporunu yayımladı.

GRECO, 2015 yılındaki raporunda yer alan tavsiyelere Almanya'nın "genel olarak çok düşük düzeyde uyduğunu" açıkladı. Berlin'in sekiz tavsiyeden sadece üçünü tam olarak yerine getirdiğini duyuran grup, Almanya hakkında "riayetsizlik prosedürü" başlatma kararı aldı.

Böylece özel olarak izlenecek ülkeler sınıfına giren Almanya'nın, GRECO'nun tavsiyelerini hayata geçirme konusundaki gelişimi hakkında hazırlayacağı raporu 30 Haziran 2020'ye kadar sunması gerekecek.

GRECO, 48 üyesinden 12'sini daha bu kapsamda izliyor. Bu ülkeler Türkiye, Belarus, Macaristan, Lüksemburg, İrlanda, Romanya, Portekiz, Çekya, Danimarka, Fransa, Kuzey Makedonya ve Avusturya.

Eleştirilen konular

GRECO özellikle yasama sürecinin şeffaflığının artırılması konusunda Almanya'da atılan adımları yetersiz bulduğunu açıkladı. Raporda, milletvekillerinin çalışmalarını etkilemeyi amaçlayan lobiciler ve diğer üçüncü partilerin kayda geçirilmesi ve yasa tasarılarının geç yayımlanması konularındaki eksikliklere dair endişelerin giderilmediği belirtildi.