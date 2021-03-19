Avrupa Konseyi'nden Ankara'ya parti kapatma uyarısı

Avrupa Konseyi, Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) kapatma girişimlerine karşı Ankara'yı uyardı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada HDP'nin yasaklanmasının "son derece sorunlu" bir durum yaratacağını söyledi.

"Siyasi partiler AİHM'in koruması altında"

Pejcinovic Buric, siyasi partilerin toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü de güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin koruması altında olduğunu söyledi.

"AİHM siyasi partilerin bir demokrasi içinde oynadığı temel rolün altını açıkça çiziyor" diyen Pejcinovic Buric "Mahkeme, bir partinin feshedilmesini ya da yasaklanmasını sadece son derece olağanüstü şartlar altında en son çıkış yolu olarak haklı olabilecek, aşırı bir tedbir olarak görüyor" diye konuştu.

Pejcinovic Buric "Siyasi bir partinin yasaklanması AİHM hukuku uyarınca bu partinin halkın bir bölümünün içinde bulunduğu durumu, kamuoyunda tartışma çabası gibi basit bir olguyla gerekçelendirilemez. (Türkiye'de) Hükümetin hayata geçirdiği terörle mücadele tedbirlerinin yöntem ve usullerini eleştirmek de bir muhalefet partisinin yasaklanması için gerekçe oluşturamaz" diye konuştu.