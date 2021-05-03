Avrupa Konseyi'nden Basın Özgürlüğü Raporu

Avrupa Konseyi, "Aranıyor! Avrupa'da Basın Özgürlüğü için Gerçek Eylem” adlı raporunda, Covid-19 kriziyle birlikte Avrupa'da gazetecilik mesleğinin güçlükleri ve gazetecilere yönelik baskıların daha da arttığına dikkat çekti. Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) , Avrupalı Gazeteciler Derneği (AEJ), Article 19, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazetecileri Koruma Komitesi, (CPJ), Sansür Endeki (X index), Pen Uluslararası Yazarlar Birliği gibi örgütlerin de aralarında olduğu 14 gazetecilik örgütünün oluşturduğu Platform, geçtiğimiz yıl gazetecilere yönelik saldırıların genel bilançosunu çıkardı.

Raporda, 2020 yılı boyunca Rusya, Türkiye, Slovenya, Ukrayna, Polonya, Fransa ve Macaristan'daki şiddet ve taciz vakalarının arttığı kaydedildi. Avrupalı politikacılara seslenilen raporda, Avrupa'da medya özgürlüğünü garanti altına almak için "somut eylemlere ihtiyaç duyulduğu" uyarısı yapıldı.

Avrupa Konseyi Gazeteciliğin Korunması ve Gazetecilerin Güvenliği Platformu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden hemen önce yayınladığı raporunda, Avrupa'da gazetecilik mesleğinin güçlükleri ve gazetecilerin uğradıkları şiddet, taciz ve saldırıların rekor artış kaydettiği kara bir tablo ortaya koydu.

Gazetecileri yıldırma ve taciz vakaları arttı

Rapora göre, 2020 yılında, gazetecilere taciz vakalarının sayısı rekor kırarak 70'i aştı; fiziksel saldırı vakaları ise dört yılda ikiye katladı. Raporda, "gazetecilerin fiziksel bütünlüğüne yönelik" en fazla saldırının Rusya, İtalya ve İngiltere'den rapor edildiği, en fazla yıldırma ve taciz vakalarının ise Fransa, Polonya, Türkiye ve Ukrayna'da meydana geldiği bilgileri yer aldı.

Türkiye'de özellikle tutuklu bulunan çok sayıda gazeteci olduğuna vurgu yapılan raporda, gösterilerde görev alan gazetecilerin de fiziksel şiddetle karşılaştığı belirtildi. Türkiye'deki medya sahiplerinin de "ülkede basın özgürlüğü ve çeşitliliği yok ettiği" vurgulanan raporda, Azerbaycan, Bulgaristan, Rusya, Sırbistan ve Macaristan'da da durumun benzer olduğu kaydedildi.

Yargı bağımsızlığı ve adli taciz

Azerbaycan, Rusya ve Türkiye'de gazetecilere karşı çok sayıda dava açıldığı, gazetecilerin, çoğu zaman temelsiz bir şekilde hukuki standartlardan uzak hazırlanan iddianamelerle, 'terör propagandası yapmak' veya 'hakaret' suçlarından ceza aldığı ifade edildi.