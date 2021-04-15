Avrupa Konseyi'nden Çağrı: "Kavala Derhal Serbest Bırakılsın"

Bakanlar Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kavala'nın salıverilmesi için gerekli tüm adımları atacağına dair güçlü beklenti bir kez daha yinelendi ve diyaloğu sürdürmenin önemi bir kez daha vurgulandı. Bakanlar Komitesi açıklamasında, “Gerekirse Avrupa Konseyi elindeki tüm araçları kullanarak kararın uygulanmasını sağlamaya hazır olduğunu teyit etti" ifadesine yer verildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 14-15 Nisan tarihli toplantısında, "Osman Kavala'nın, AİHM Büyük Daire'de 2020 yılı Mayıs ayında kesinleşen kararına rağmen halen tutuklu olmasının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini” belirterek, Türk yetkililerden bir kez daha, Kavala’nın “derhal serbest bırakılmasını öngören kararın uygulanmasını" istedi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını uygulayarak, işadamı Osman Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" konusunda bir kez daha uyardı. Komite, "Avrupa Konseyi'nin elindeki tüm araçları kullanarak kararın uygulanmasını sağlamaya hazır olduğunu" vurguladı.

Anayasa Mahkemesi’nin, Kavala'nın mevcut tutukluluğunu yasal olarak tespit eden gerekçeli kararının, Avrupa Mahkemesi tarafından atıfta bulunulan "aynı delillere dayandığının" tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi karar gerekçesinin, devam eden karineyi çürütmek için herhangi bir gösterge içermediği sonucuna varılmıştır. Başvuranın devam eden tutukluluk halinin ve aleyhine açılmış olan yargılamanın, mahkemeler de dahil olmak üzere ulusal makamların, Sözleşme’nin (AİHS) 46. Maddesi'nde düzenlenen tutuklunun bütünleşik olarak haklarını iade yükümlülüğünü dikkate almadıkları yönündeki endişelerini yinelemiştir" denildi.

Açıklamada, Komite Başkanlığı tarafından Aralık ve Mart toplantılarının ardından Türkiye'ye gönderilen mektuba Türk yetkililer tarafından verilen yanıtın, bir eylem planının ve ek bilgilerin kendilerine ulaştığı belirtildi. Bakanlar Komitesi, "Kavala'nın serbest bırakılması için yetkililerin gerekli tüm adımları atacağına ilişkin güçlü beklentimizi yeniden vurguluyoruz" dedi.